Vídeo: homem é baleado e morto na periferia de Santo André

São Paulo — Um homem de 44 anos foi baleado e morto na quinta-feira (1º/2), no Jardim Guarará, na periferia de Santo André, no ABC, em São Paulo. A polícia ainda não sabe qual a motivação do crime.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o assassinato aconteceu por volta das 15h na Rua Rocha Pita.

Os policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Quando chegaram ao local, descobriram que a vítima dirigia o próprio carro, quando foi abordada por um criminoso.

O bandido estava em uma moto, atirou contra a vítima e tentou fugir. Ele teria batido em outro veículo.

Já o homem de 44 anos ainda teria conseguido dirigir por cerca de 300 metros, mas bateu o carro contra a grade de proteção de um campo de futebol, já na Rua dos Cocais.

Segundo a Polícia Civil, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e foi constatada morte da vítima no próprio local.

O caso foi registrado no 6º Distrito Policial de Santo André e foram acionados o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal. Os documentos e os celulares da vítima foram apreendidos.

No ano passado, a cidade de Santo André registrou 32 homicídios dolosos (com intenção de matar), sendo que 20 desses ocorreram na área do 6º DP.