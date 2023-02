Vídeo: Key Alves tem crise de choro antes da eliminação do BBB23

Key Alves teve uma crise de choro na tarde deste sábado (25/2), horas antes da eliminação na Semana Turbo do BBB23. A berlinda desta semana é disputada por três aliados da jogadora de vôlei: seu affair Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Domitila.

Key não conteve as lágrimas e desabafou: “Estou com o coração apertado”. Então, Fred Nicácio apareceu para consolá-la. “Eu sei, meu amor, mas olha só para mim. Você vai ter uma grande experiência. Vive isso, acolhe essa emoção, chora, sim. Acolhe, sim. Só não esquece que nada termina aqui. Aqui é só o começo de tudo”, declarou.

Logo depois, Domitila também apoiou a colega. “Agora, amiga, o seu coração é tão lindo. Por isso que eu acho importante o povo ver você chorando. Seu coração não é de pedra, seu coração é lindo e você sofre”, disse.

Então, Key contou que não iria chorar na frente de Gustavo. “Ele não pode me ver chorando”, afirmou ela, que enxugou as lágrimas.

Semana Turbo no BBB23Tadeu Schmidt anunciou a Semana Turbo do programa da Globo na última terça-feira (21/2). Já teve poder supremo no Big Fone, formação de paredão em um dia aleatório e agora duas eliminações seguidas, neste sábado e na terça-feira (28/2).