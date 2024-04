Vídeo: MC Binn é tietado e atende fãs em show de Bruno e Marrone

Último eliminado do BBB24, MC Binn marcou presença no show de Bruno e Marrone, que aconteceu neste sábado (6/4) no Espaço Hall, no Rio de Janeiro. Em um vídeo obtido pela coluna Fábia Oliveira, o funkeiro aparece sendo tietado pelo público e atendendo aos pedidos de fotos.

Binn ainda foi acompanhado da mãe, Marisa, e da tia, Maísa. Nas redes sociais, o ex-BBB chegou a compartilhar alguns registros com a família e soltou a voz em algumas canções clássicas da dupla.

MC Binn no show de Bruno e Marrone Foto: Bruno Henrique

MC Binn no show de Bruno e Marrone Foto: Bruno Henrique

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome TV Globo/Reprodução

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome Instagram/Reprodução

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome Instagram/Reprodução

Após eliminação do BBB24, MC Bin Laden anuncia mudança de nome Reprodução

Reprodução

MC Bin Laden Reprodução/Instagram

Mudança de nome Não existe mais MC Bin Laden, apenas MC Binn, com dois ‘n’. A notícia foi revelada pelo cantor, que saiu do reality da TV Globo na última quinta-feira (4/4) com 80,34% dos votos, durante o Café com o Eliminado, no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga.

Em um bate-papo repleto de muitas “fofocas” e risadas, o funkeiro contou sobre a novidade: “Meu nome já foi apadrinhado pelo Tadeu [Schmidt]. Tadeu, você também é responsável, viu? Vai ser MC Binn, mas vai ser com dois ‘n’. Porque a Pitel também falava que tinha que ser com dois ‘n’”, afirmou.

Em seguida, ele aproveitou para fazer sua divulgação: “E alô, contratantes do Brasil inteiro, já podem contratar porque eu não ganhei R$ 3 milhões, não, gente. Quanto mais show, melhor. Vamos trabalhar em um EP novo”, declarou.

Binn já tinha contado que faria a mudança do nome artístico assim que deixou a casa mais vigiada do país e ser recepcionado por Tadeu Schmidt nos estúdios. O apresentador sugeriu que o nome fosse apenas Bin.

No Twittero o termo “o Bin” foi entre os assuntos mais comentados durante muito tempo nesta sexta-feira (5/4) e os internautas foram só elogios para o cantor.

“Sucesso na sua jornada. Você merece, MC Binn, garoto do bem respeitador e adorável”, disse uma. “Votei no Bin para sair porque não gosto dos gnomos, mas estou gostando das entrevistas dele fora da casa! Sucesso, MC Binn!”, desejou outra. “Até agora o único que realmente valeu ir a uma entrevista pós-BBB. Canta, Mc Binn, esse é o seu propósito!!”, aconselhou uma terceira. “MC Binn é um ótimo ser humano, ganhou minha admiração, teve uma postura que poucos tiveram. Se respeitou, respeitou sua família, a família dos outros e a Ana. Parabéns!”, escreveu mais uma.