BBB24: Deborah Secco se manifesta após não ser reconhecida por Davi

Depois de não ser reconhecida por Davi Brito após invadir o BBB24, Deborah Secco decidiu se manifestar sobre o episódio. “Tá tudo bem”, respondeu depois de ser questionada por um usuário do X, antigo Twitter.

“Você não se incomoda do Davi falar que não te conhecia?”, perguntou o internauta. “Não me incomodo nem um pouco. Não é porque sou famosa que as pessoas são obrigadas a me reconhecer. Tá tudo bem [risos]”, esclareceu a atriz.

Mais cedo, a Lara, de Elas por Elas, novela das 18h da TV Globo, entrou na casa mais vigiada do Brasil, pegando os brothers de surpresa, ao ser flagrada dormindo no Quarto Magia.

Assim que a “manutenção interna” terminou, a casa foi liberada para os confinados. As “fadas”, Alane e Bia, então, saíram da piscina e subiram para o quarto. Ao chegar no local, Alane começou a gritar ao ver a visitante, que nem conseguiu falar de tanto que os participantes gritavam.

“Ela fez Terra e Paixão, não né?”, perguntou o baiano para Matteus. Ouvindo a conversa, Alane garantiu que se tratava de uma artista “muito famosa”. “Eu não sei quem é, velho. Devo saber quem é, mas, se eu ver, eu devo saber quem é. Só se eu ver, cara”, continuou Davi. A paraense insistiu: “Com certeza absoluta tu sabe. É que agora tu não deve ter reconhecido”.

Captura de tela 2024-02-28 202952_resized_compressed

Reprodução/X

Deborah Secco

Deborah Secco invade a casa do BBB24 e causa alvoroço Instagram/Reprodução

Deborah Secco (2)

Deborah Secco Foto: Instagram/Reprodução

constance deborah secco natal

Calçados e acessórios são apresentados na campanha da Constance João Viegas/Constance/Divulgação

Atriz Deborah Secco

Deborah Secco Reprodução/Instagram

Deborah Secco

Deborah Secco Instagram/Reprodução

O motorista de aplicativo completou: “Para mim, era uma gente nova que chegou, de participante. Participante que veio da Inglaterra, de outro país, de outro estado”, pontuou o motorista de aplicativo. “É porque, como tu só viu o BBB do ano passado, aí, tu já achou que era”, encerrou Alane.

No Twitter, Deborah Secco brincou: “Vocês me pedem tanto pra entrar de novo no BBB… Tá aí, amores! Entrei no BBB24”, escreveu ela na legenda do vídeo se referindo a sua participação da oitava edição.