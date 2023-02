Vídeo mostra momento de suposta agressão de Bruna contra Amanda

No Twitter, os internautas resgataram um vídeo da transmissão do Globoplay que mostra o momento suposta agressão de Bruna Griphao contra Amanda. Isso se deu durante uma discussão da atriz com Ricardo Alface.

A briga aconteceu durante uma ação patrocinada. Bruna se irrita com Ricardo e as câmeras mostram apenas uma parte do desentendimento. Enquanto os dois trocam xingamentos, Amanda se aproxima da atriz, que gesticula, irritada com a situação, e acaba acertando o rosto da médica, aparentemente sem a intenção.

foto-abre-bruna-griphao-audio-bbb23-2023

Reprodução

Key Alves -BBB23

Key AlvesReproduçãi/GloboPlay

Key Alves critica Fred Nicácio no BBB23 – Metrópoles

Key Alves critica Fred Nicácio no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Gustavo conversa com Fred Nicácio e Gabriel Santana no BBB23 – Metrópoles

Gustavo conversa com Fred Nicácio e Gabriel Santana no BBB23 – MetrópolesGlobo/Reprodução

Bruno Gaga desiste do BBB23

Ele foi amparado pelos colegasReprodução/ Globoplay

No exato momento em que o braço de Bruna vai na direção de Amanda, a câmera da transmissão muda.

O fato é um dos assuntos mais comentados das redes sociais. As opiniões são divergentes. Parte pede a expulsão de Bruna, enquanto os demais defendem a tese de que a agressão não foi proposital.

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.