Duas pessoas seguem desaparecidas após naufrágio na Baía de Guanabara

Os bombeiros continuam buscando as duas pessoas desaparecidas, um homem de 46 anos e uma mulher de 38 07/02/2023 15:34, atualizado 07/02/2023 15:34

Reprodução

Já no terceiro dia de buscas, Corpo de Bombeiros permanece em busca das duas últimas pessoas desaparecidas do naufrágio na Baía de Guanabara, ocorrido na tarde do último domingo (5/2).

Permanecem desaparecidos Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e Isabel Cristina de Souza Borges, de 38 anos. Até o momento foram resgatadas seis pessoas com vida e seis pessoas morreram, sendo dois homens, duas mulheres, uma criança e um adolescente.

