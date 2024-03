Vídeo: mulher filma homem se masturbando perto de escola na Asa Sul

Uma jovem de 19 anos foi vítima de importunação sexual na SEPS 710/910, Asa Sul, próximo a uma escola. O crime, ocorrido na tarde desta quarta-feira (20/3), foi registrado pela própria vítima. As imagens mostram um homem, com as calças abaixadas, se masturbando e encarando a câmera.

As cenas revelam que o autor se masturbava em um local movimentado e ao lado do que aparenta ser uma casa. Há, inclusive, o movimento de carros e um outro veículo estacionado próximo. A reportagem optou por borrar o rosto do homem por não saber detalhes do seu estado mental.

Veja as imagens:

“No momento, a única reação que tive foi filmar, mas logo após acionei a polícia e registrei um boletim de ocorrência. O que me entristece é saber que logo ali perto tem o colégio, onde crianças estudam”, relata a jovem. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 1ª DP, deve investigar o caso.

A vítima comenta que está completamente em choque e se sente impotente por não poder ter feito nada em relação ao acontecido, além de ter procurado os meios possíveis. “Um alerta, até mesmo para as mulheres e crianças que andam na região, fiquem atentos para realizar qualquer tipo de denúncia caso aconteça o mesmo com demais pessoas”, finaliza.