Vídeo: Neymar joga pôquer durante parabéns da filha e causa polêmica

Neymar Jr. voltou a causar polêmica na web, nesta quinta-feira (11/4), após internautas viralizarem um vídeo onde o atleta aparece supostamente distraído durante os parabéns da filha caçula, Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

No vídeo em questão, Neymar aparece ao lado da pequena e de Bruna, enquanto cantam parabéns pelo mêsversário da bebê. Assista:

Neymar Jr. foi flagrado jogando Poker durante a celebração do aniversário de 6 meses de sua filha Mavie. O evento contou com uma decoração simples e com os familiares, mas foi a cena que chamou a atenção.

Em certo momento, o jogador de futebol olha para o celular para seguir jogando uma partida de pôquer. No X, antigo Twitter, fãs criticaram a postura do atleta.

“Esse cara está absolutamente acabado. Mano está jogando pôquer no meio do aniversário da filha”, disse um internauta, em inglês. Outro comentou: “Neymar terminando a partidinha de pôquer no meio do aniversário da filha kkkkkkkkk”.

“Caralho, bicho. Olha o Neymar. Não tem condições isso”, criticou um terceiro.

Neymar da Silva Santos Júnior, de 30 anos, conhecido apenas por Neymar, é jogador de futebol e empresário brasileiro. Natural de São Paulo, é considerado um dos principais futebolistas do mundo Aurelien Meunier – PSG /Getty Images

Filho de Neymar da Silva Santos e Nadine Santos, o atleta começou a carreira no futebol ainda na infância. Talentoso, aos 11 anos chegou às categorias de base do clube Santos, de onde saiu apenas quando se tornou profissional Wagner Carmo/LatinContent via Getty Images

Começar tão novo no esporte fez com que Neymar por muito tempo se tornasse imbatível. Aos 15 anos, o atleta estava ganhando R$10 mil por mês. Aos 16, recebia R$ 25 mil. Aos 17, fechou com os primeiros patrocinadores John Berry /Getty Images

A popularidade crescente do craque lhe rendeu muitos prêmios dentro e fora do Brasil e, tempos depois, convocação pelo técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, para jogar na seleção principal do Brasil na copa de 2014. Neymar também participou da copa de 2018 Alexandre Schneider /Getty Images

O sucesso estrondoso de Neymar no campo chamou atenção do Barcelona, que o contratou em 2013. No clube, o atleta fez 105 gols, em 186 jogos. O craque permaneceu na equipe até 2017, quando anunciou que jogaria pelo Paris Saint-Germain (PSG) David Ramos/Getty Images

A ida do craque para o PSG, custou ao Clube francês uma multa rescisória no valor de 222 milhões de euros, o que tornou Neymar o jogador mais caro até aquele momento Aurelien Meunier – PSG /Getty Images

Aos 30 anos, Neymar já carrega no currículo 12 títulos pelo PSG, 6 pelo Barcelona, 6 pela seleção brasileira e outros 23 conquistados ao longo da carreira NurPhoto/Getty Images

Na vida pessoal, Neymar coleciona polêmicas. Um dos primeiros foi o curto relacionamento que manteve com a influenciadora Carol Dantas, quando ela ainda era menor de idade. Na ocasião, Carol engravidou, aos 17 anos, de Davi, unigênito de Neymar Joosep Martinson – UEFA /Getty Images

Tempos depois, assumir namoro com a atriz Bruna Marquezine. No entanto, a relação ioiô com a ex-estrela global chamava mais atenção devido aos términos e voltas, até o fim em 2018, do que por qualquer outro motivo Visionhaus /Getty Images

Em 2019, foi acusado de ter estuprado a modelo Nájila Trindade após convidá-la para Paris. Contudo, o caso foi arquivado por falta de provas Alexandre Schneider /Getty Images

Além disso, o atacante também já teve bens bloqueados por sonegação de impostos, causou polêmicas ao realizar festas durante o período de isolamento social devido a pandemia da Covid-19, entre outros Jonathan Moscrop/Getty Images

Apesar das controvérsias, Neymar continua sendo considerado um dos maiores atletas brasileiros da atualidade e um dos principais futebolistas do mundo John Berry /Getty Images