Vídeo: PMs cantam parabéns para miliciano preso em hospital do Rio

Dois sargentos da Polícia Militar do Rio de Janeiro são investigados pela Corregedoria após um vídeo circular nas redes sociais mostrando ambos cantando parabéns para um miliciano. O homem está internado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, Zona Oeste. As informações são do G1.

Jean Arruda da Silva e outros cinco criminosos foram baleados, na última quinta-feira (7/3), durante operação que prendeu 15 suspeitos de integrar o “bonde” da milícia, do grupo de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho.

Veja o vídeo aqui.

Pela imagens gravadas no hospital, é possível identificar que a festa de aniversário teve bolo e refrigerante de uva. Um dos PMs chega a dizer: “Bate palma aí, Jean”. Além da algema, o preso está com a mão enfaixada.

No quarto, há mais três pessoas, sendo dois pacientes, que também cantam parabéns para o miliciano.

Desvio de conduta Em nota, a PM informou que os militares “serão submetidos a um Procedimento Administrativo Disciplinar que poderá resultar na exclusão dos militares dos quadros da corporação”.

“Os agentes que aparecem na filmagem já foram identificados e conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (2ª DPJ), para que sejam adotadas as medidas disciplinares que o caso requer. Cabe ressaltar que o comando da corporação não compactua com desvios de conduta ou crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos”, destaca a corporação.