Vídeo: Popó perde a cabeça e tenta agredir Kleber Bambam em coletiva

Reprodução/Instagram

1 de 1 Print de um vídeo de Kleber Bambam e Popó – Metrópoles – Foto: Reprodução/InstagramPopó e Kleber Bambam subirão ao octógono no dia 24 de fevereiro, na 4ª edição do Fight Music Show. Entretanto, a porradaria quase começou durante a coletiva de imprensa, realizada na última terça-feira.

Isso porque o ex-campeão mundial de boxe perdeu a cabeça e partiu para cima do campeão do BBB1. “Esqueceu que vai lutar com homem que tem dois músculos”, provocou o lutador. “E o se vai continuar”, disse Bambam.

Neste momento, Popó não se segurou e partiu para cima dele: “Se você não calar a boca, eu vou te bater aqui”. O dono da Maria Eugênia, parou de beber água e, ao ouvir a reação da plateia, se levantou. Se não fosse um segurança, que estava entre os dois, a luta teria acontecido naquele local. Confira o vídeo aqui.

Kleber Bambam e Popó

Kleber Bambam e Popó Reprodução

Popo-The-Noite-Bambam (2)

Popó diz que vai “arrancar a cabeça” de Kleber Bambam em luta de boxe Lourival Ribeiro

Bambam – Domingo Legal

Reprodução/SBT

Popo-The-Noite-Bambam (3)

No programa, Popó aproveitou para socar uma réplica de Maria Eugênia, mascote de Bambam durante o BBB1 Lourival Ribeiro

kleber bambam bbb1 e bbb13

Kleber Bambam venceu o BBB1 e desistiu do BBB13 Foto: TV Globo/Reprodução

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?