Vídeo: público derruba grades e invade show de Manu Bahtidão em SP

Manu Bahtidão está gravando o seu primeiro DVD, chamado Destino, nesta quarta-feira (20/11), no Parque Villa-Lobos, em São Paulo. O evento gratuito, no entanto, contou com uma invasão por parte do público, que derrubou as grades de acesso ao local.

Um vídeo obtido pela coluna Fábia Oliveira mostra o momento em que um grande público acaba passando por cima das grades e entram no espaço. Na gravação é possível um mar de gente gritando e entrando.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Manu Bahtidão revela detalhes do tratamento contra a depressão Instagram/Reprodução 2 de 6 Manu Bahtidão cantou seus sucessos no Altas Horas Instagram/Reprodução 3 de 6 Manu Bahtidão se apresentou no Altas Horas Instagram/Reprodução 4 de 6 Manu Bahtidão faz a alegria do público no São João de Maracanaú Fred Pontes/Divulgação 5 de 6 Manu Bahtidão Reprodução/Instagram 6 de 6 Manu Bahtidão

Assista ao vídeo:

A gravação do DVD de Manu Bahtidão conta com as participações de Matheus e Kauan, Léo Santana, Nattan, Dennis DJ, Tony Salles e a Banda AR-15.

Famosos também estão no local como Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Jaquelline Grohalski, entre outros.