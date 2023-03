Vigilância Sanitária faz monitoramento de rotina no chafariz Zé da Mata; entenda

Nesta sexta-feira (24), a equipe de Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou a coleta de amostras da água proveniente do Chafariz Zé da Mata, localizado no bairro Tancredo Neves, após surto de diarréia em crianças da região.

Com um aumento do número de casos de diarréia em crianças tanto do Tancredo Neves como de bairros circunvizinhos, a Vigilância Epidemiológica buscou alinhar fatores em comum que direcionam ao motivo do surto, e uma das possibilidades foi a ingestão da água do chafariz.

Por isso, a equipe responsável enviou uma solicitação para que a Vigilância Sanitária realizasse o monitoramento da qualidade da água — procedimento rotineiro e realizado em todos os chafarizes e também em escolas, creches e demais espaços públicos todos os meses pela Vigilância em Saúde Ambiental. A administração pública aguarda o resultado da coleta e deverá tomar as medidas cabíveis para regularização da situação somente após a divulgação desta. O chafariz Zé da Mata, portanto, permanece aberto ao público.

