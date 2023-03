Vira-casaca? Relembre jogadores que atuaram pela dupla Ba-Vi

Depois de um começo de ano bem abaixo do esperado pela torcida e por quem comanda o futebol do Esporte Clube Bahia, o tricolor voltou a ficar ativo no mercado de transferências e vem negociando com jogadores para reforçar o elenco antes do começo da Série A do Brasileirão. Classificado para as semis do Campeonato Baiano, onde enfrenta o Itabuna, e com a vaga ameaçada na próxima fase da Copa do Nordeste, a equipe mira reforços mais experientes e que cheguem com status de titular no clube. Entre esses nomes ventilados está o atacante Marinho, que já é conhecido dos torcedores baianos depois que passou pelo rival Vitória em 2016.

A possível chegada do jogador abriu espaço para um debate entre parte da torcida do Bahia, alguns apoiando a contratação e outros questionando a vida de Marinho para o CT Evaristo de Macedo, principalmente por ter declarado, enquanto jogador do Vitória, que não vestiria a camisa azul, vermelha e branca.

Independente da chegada de Marinho, ou não, o movimento de transferências de jogadores que passaram pelo Vitória e atuaram pelo Bahia, ou vice-versa, é bastante comum. Por isso, o CORREIO fez um recorte dos últimos dez anos para mostrar atletas que atuaram pelos dois clubes. Lembrando que não se tratam apenas de transferências diretas entre os clubes e jogadores com passagens apenas pelas divisões de base não entram na lista. Confira os nomes abaixo.

Do rubro-negro para o tricolor

A temporada 2013 foi marcante para os clássicos Ba-Vi. Naquele ano, o Vitória aplicou duas de suas maiores goleadas na história do confronto com o Bahia e foi dominante nos embates com o rival. O 5×1 na reinauguração da Fonte Nova e depois um 7×3, também na Fonte, com mando do Leão. Nesse elenco rubro-negro estavam nomes como Renato Cajá, Nino Paraíba e Maxi Biancucchi.

Os três, que ajudaram o Leão a bater o título estadual naquele ano, tiveram passagens pelo Bahia ao longo de suas carreiras. Apesar das diferenças entre os momentos em que cada um esteve, o trio deixou seu nome marcado na história recente do Bahia.

Maxi, o primeiro deles a trocar de clube, chegou no Bahia em 2014, um ano depois de atuar pelo Vitória, e disputou 91 partidas pelo tricolor. Marcou 19 gols e conquistou ainda os Baianos de 2014 e 2015. Já Renato Cajá chegou na temporada seguinte, em 2016, para disputar a Série B do Brasileirão. Seu ponto mais alto com a camisa tricolor foi o gol marcado contra o Bragantino na Fonte Nova pela penúltima rodada da Segundona, e que manteve o Bahia vivo na briga pelo acesso. O meia balançou as redes aos 42 do 2T e placar ficou 3×2 para o tricolor.

Do trio, o último a chegar foi Nino Paraíba, que desembarcou no Bahia em 2018, três anos após deixar o Vitória. Com uma relação de amor e ódio com a torcida do Bahia, o lateral direito deixou a equipe com 193 jogos disputados e um tricampeonato Baiano (2018, 2019 e 2020), além da Copa do Nordeste de 2021.

Na temporada 2015, outros nomes que, futuramente integrariam o elenco tricolor, vestiram a camisa do Vitória. O volante Flávio, que foi destaque no Bahia nas temporadas 2019 e 2020 antes de ser vendido para a Turquia, surgiu no futebol com a camisa rubro-negra. Flávio atuou no Leão por duas temporadas e conquistou o Campeonato Baiano de 2016 justamente em cima do Bahia.

Já o atacante Rogério atuou apenas na temporada 2015 pelo Vitória, por empréstimo. No Bahia, chegou no começo de 2019 com um contrato de três anos, mas não teve sucesso no clube e acabou sendo emprestado. O atacante teve melhor desempenho de gols no Vitória, onde balançou as redes dez vezes em 27 partidas. No tricolor, foram apenas dois gols em 26 jogos.

No atual elenco do Bahia, o meia Yago Felipe entra nessa lista de ex rubro-negro. Aos 28 anos, o jogador atuou pelo Vitória entre 2017 e 2019, depois foi emprestado ao Goiás e contratado pelo Fluminense, onde estava antes de chegar ao Bahia. O jogador conquistou

Da Fonte Nova ao Barradão

No movimento contrário, alguns jogadores deixaram o lado tricolor e se juntaram à torcida no Barradão nestes últimos dez anos. Nesse recorte, há um maior movimento de ex-atletas do Bahia chegando ao Leão. No atual elenco, por exemplo, Zeca e Léo Gamalho são jogadores que já passaram pelo Bahia e, hoje, atuam pelo Vitória.

O lateral teve passagem em 2020 e disputou a Série A do Brasileirão. Fez parte da campanha que escapou do rebaixamento naquele ano. Já o artilheiro Léo Gamalho vestiu a camisa do Bahia em 2015, atuando em 29 partidas e marcando sete gols. Essa não foi sua fase mais goleadora. Neste ano conquistou o Campeonato Baiano. Atualmente, tem 12 jogos e dois gols pelo Leão.

Outro nome que, recentemente, vestiu a camisa do Vitória foi o volante Gustavo Blanco, revelado de forma promissora pelas categorias de base do Bahia e que atuou no profissional do tricolor. Marcada por lesões, a passagem de Blanco pelo rubro-negro acabou no começo do ano após rescisão amigável entre as duas partes.

Já na última temporada, disputando a Série C, o Vitória fechou a contratação do centroavante Rodrigão. O jogador vestiu a camisa do rival em 2017 e, nas duas ocasiões, não deixou saudades aos torcedores da dupla Ba-Vi. Pelo menos manteve a mesma proporção de gols. Pelo Bahia foram dois em 14 jogos e, no Vitória, um gol em sete partidas. O atacante saiu de solo soteropolitano sem conquistar títulos.

Saídas em sequência

Dentro desse recorte de dez anos, as temporadas com mais transferências entre Bahia e Vitória foram nos anos de 2014 e 2015. Coincidentemente, foram anos que atletas trocaram um rival pelo outro de maneira consecutiva. O atacante Rhayner, contratado pelo Bahia, deixou o clube no final de 2014 após um desentendimento e troca de agressões com o então diretor esportivo do clube, Rodrigo Pastana. No começo do ano seguinte, acertou com o rival. Somando as passagens de 2015 e 2018, Rhayner vestiu a camisa rubro-negra em 75 oportunidades e marcou dez vezes.

A temporada de 2015 seguiu com despedidas de nomes do Bahia rumo ao Vitória. Após conquistarem o Campeonato Baiano de 2015, o atacante Kieza e o meia Tiago Real fecharam com o Vitória para a temporada 2016. Real trocou o Bahia, que disputaria a segunda divisão, pelo Leão, que estava na Série A.

Já Kieza foi contratado pelo São Paulo junto a um clube chinês após boa temporada no Bahia, mas o Vitória fez a ‘Operação K9’, como ficou conhecida pelos torcedores na época, e fechou contrato com o centroavante. Pelo Bahia, Kieza marcou 35 gols entre 2014 e 2015, enquanto pelo rubro-negro foram 25 bolas na rede entre 2016 e 2018.

Fechando a lista, lembramos de dois nomes que saíram do tricolor em 2013 e depois vestiram a camisa do Leão. O primeiro deles é Souza Caveirão, que fez sucesso com a camisa do Bahia no retorno do clube à Série A em 2011, e que permaneceu até 2013. Após ficar afastado do restante do elenco, rescindiu com o Bahia e assinou de imediato com o Leão um contrato por produtividade.

Enquanto no Bahia Souza marcou 46 vezes em 94 partidas, pelo Vitória o atacante fez nove jogos e marcou duas vezes. Sua passagem pelo Leão não durou muito tempo.

O último nome citado na lista é do atacante Wallyson, que saiu do Bahia em 2013 após quatro gols em 28 partidas e, cinco temporadas depois, atuou pelo rival rubro-nrgro. Em 2018, o atacante foi contratado e marcou apenas um gol em 19 jogos disputados. Saiu do Vitória para o ABC, onde está até hoje.