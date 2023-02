Vitória empata com o ABC e prorroga má fase na Copa do Nordeste

O Vitória empatou com o ABC por 1×1, neste sábado (18), no Barradão, e continua sem vencer na Copa do Nordeste. Após quatro rodadas, o Leão tem somente dois pontos e ocupa agora a sexta colocação no Grupo A. Ganhou uma posição, beneficiado pela derrota do Fluminense-PI para o Campinense.

O resultado foi melhor para o ABC, terceiro colocado do Grupo B, numa chave em que todos os integrantes do G4 somam sete pontos. Os outros são o líder Sergipe, o Náutico (que ainda joga neste sábado) e o Ceará.

Virtudes e fraquezas

O primeiro tempo foi de equilíbrio, e o Vitória mostrou rapidamente suas virtudes e fraquezas. O ponto fraco foram os erros na saída de bola, uma dificuldade anterior à chegada de Léo Condé que o novo técnico tem o desafio de corrigir junto aos defensores. Por perder a bola em seu campo, o rubro-negro levou sustos no início da partida que só não custaram caro porque o ABC não soube aproveitar.

Mas rapidamente o Leão se organizou e foi superior ao adversário. Nas virtudes, o lado esquerdo rubro-negro foi muito ativo ofensivamente e por ali o time criou suas melhores oportunidades. Em uma delas, Zeco recebeu de Thiago Lopes, passou por Richardson, entrou na área e cruzou rasteiro para trás. Pressionado pelo marcador, Dibble chutou do jeito que deu e mandou para fora.

O lateral-esquerdo, por sinal, era uma das principais peças do Vitória e, dos pés dele, se originou o melhor lance de todo o primeiro tempo. Aos 31 minutos, Zeca enveredou pela faixa central do campo, deu um passe ótimo pelo alto, na cabeça de Léo Gamalho na área, e o goleiro Simão fez uma defesa salvadora, de muito reflexo e elasticidade num lance à queima-roupa em que o centroavante rubro-negro cabeceou de cima para baixo. O rebote ainda caiu nos pés de Zeca após a zaga afastar e ele cruzou novamente, só que o centroavante não alcançou.

O ABC também buscou o ataque. Antes desse lance do Vitória, o time visitante criou perigo quando Márcio Azevedo passou por Railan, caiu, se levantou e cruzou da linha de fundo. Raphael Luz escorou para o gol, mas o lance estava parado porque o lateral potiguar ajeitou a bola na mão no lance.

Fora isso, Lucas Arcanjo só precisou trabalhar para defender um chute de Fábio Lima de fora da área em que a bola quicou e o goleiro espalmou.

Gols parecidos

O segundo tempo teve mudança nas escalações e no placar. O Vitória voltou com João Victor e Osvaldo nos lugares de Camutanga e Diego Torres. No ABC, Daniel Vançan e Rafael Silva nas vagas de Márcio Azevedo e Maycon Douglas.

O primeiro gol, no entanto, não teve relação com as alterações. Foi de bola parada e a favor do ABC. Em uma cobrança de falta pela direita, Alemão (lateral que jogou no Leão no ano passado) cruzou e Richardson ganhou a disputa por espaço com Dankler e cabeceou para fazer 1×0 aos 13 minutos.

O gol sofrido teve consequência imediata a estreia do atacante Wellington Nem no rubro-negro. Ele não jogava há 11 meses e entrou no lugar do uruguaio Dibble.

E foi com dois jogadores saídos do banco de reservas que o Vitória escapou da derrota. O lance foi parecido com o gol do ABC, com a diferença de que a bola estava rolando. Aos 34 minutos, Eduardo – que havia substituído Thiago Lopes – cruzou da direita e Osvaldo, também de cabeça, colocou na rede.

Os instantes finais tiveram pressão rubro-negra, expulsão do atacante Felipe Garcia, do ABC, e uma defesa importante de Lucas Arcanjo. Mas nem os sete minutos de acréscimo foram suficientes para o placar ser alterado.

Vitória x ABC (Copa do Nordeste – 4ª rodada)

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Dankler, Camutanga (João Victor) e Zeca (Guilherme Lazaroni); Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Diego Torres (Osvaldo); Dibble (Wellington Nem), Léo Gamalho e Thiago Lopes (Eduardo). Técnico: Léo Condé.

ABC: Simão, Alemão, Richardson (Paulinho Moccelin), Afonso e Márcio Azevedo (Daniel Vançan); Wellington Reis (Jean Patrick), Gustavo Hebling e Raphael Luz (Walber); Fábio Lima, Felipe Garcia e Maycon Douglas (Rafael Silva). Técnico: Fernando Marchiori.

Estádio: Barradão

Gols: Richardson, aos 13, e Osvaldo, aos 34 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Railan, João Victor, Léo Gamalho, Eduardo (Vitória); Márcio Azevedo, Alemão e Wellington Reis (ABC)

Cartão vermelho: Felipe Garcia (ABC)

Público: 3.810 pagantes

Renda: R$ 114.355,00

Arbitragem: Dênis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).