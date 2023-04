Vitória encara o ABC para ganhar a 1ª como visitante na Série B

A largada do Vitória na caminhada rumo à primeira divisão foi como o torcedor esperava: 3×0 sobre a Ponte Preta, no Barradão, e dever de casa feito. O próximo desafio do Leão na Série B será neste fim de semana, e é preciso reverter o que vem sendo uma pedra no sapato na temporada: os jogos como visitante.

O rubro-negro irá medir forças com o ABC, neste domingo (23), às 18h, no estádio Frasqueirão, em Natal. Será a chance de mostrar que o time pode, ao longo da Segundona, fazer diferente do início do ano.

Em 2023, o Vitória entrou em campo nove vezes como visitante, entre Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil. O desempenho foi muito abaixo do esperado: ganhou apenas uma partida. Foi contra o Atlético de Alagoinhas, no Carneirão, no início de fevereiro, pelo estadual. Isso representa apenas 11% dos compromissos. Por outro lado, o Leão perdeu em seis ocasiões – ou 67%. Outros dois duelos terminaram empatados (22%).

Somar pontos longe do Barradão é primordial na luta por uma vaga na Série A do ano que vem. Na última vez em que o Leão conquistou o acesso à primeira divisão, fez a segunda melhor campanha de um visitante na Segundona 2015, com 26 pontos conquistados (aproveitamento de 45,6%). No fim, subiu com um total de 66 pontos, na 3ª posição. Para se ter ideia da importância, o rubro-negro ficou apenas na 9ª posição em partidas como mandante.

Assim, reaver a força fora do Barradão é primordial. E é isso que o técnico Léo Condé promete ir atrás. Mas com parcimônia, sem deixar de ter cuidado com o setor defensivo. Vale lembrar que o Vitória sofreu gols em todos os jogos disputados fora de casa em 2023. No total, as redes rubro-negras foram vazadas 16 vezes (uma média de 1,78 gol sofrido por jogo).

“Buscar a vitória a todo o instante, mas sempre tendo seus cuidados defensivos. Fora de casa, a gente não pode ir com essa estratégia de só marcar, de buscar o empate. Tem que ir lá para criar dificuldade para o adversário. Mas claro que tomando os cuidados defensivos. É jogar de forma equilibrada. Tentar o resultado positivo, mas, naturalmente, não se expor. Sem oferecer contra-ataque para o adversário, por exemplo. A gente tem que ir, sim, precavido, mas não ser omisso de propor o jogo”, alertou o treinador.

Escalação

Condé precisará fazer ao menos uma mudança no time titular para enfrentar o ABC. Marco Antônio sofreu lesão no joelho e será desfalque. Diego Fumaça poderia ser o substituto, mas também está vetado, por problema na coxa esquerda. O técnico não fez mistério e antecipou: Léo Gomes herdará a vaga.

“No primeiro momento, já adiantando, provavelmente vai jogar o Léo Gomes, que é da posição, vinha jogando. Como toda a equipe, oscilou um pouco, mas essa retomada de trabalho, cresceu bastante, melhorou aspecto físico e a gente acredita que ele pode dar uma resposta positiva”, afirmou.

A tendência é de que essa seja a única alteração entre os titulares. “A base da equipe provavelmente vai ser mantida, até porque a gente fez uma boa partida. Claro que cada jogo tem alguns jogadores que ainda não jogaram e que estão treinando bem. Vai depender do que o jogo ofertar. Depende muito da dinâmica do jogo, o importante é que a gente vai ter muitos jogos pela frente e vamos precisar de todos”, disse o treinador.

O provável Vitória tem: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Giovanni Augusto; Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo.