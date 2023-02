Vitória não terá Rafinha e Vicente contra CSA; Dalton e Léo Gamalho viajam

O técnico João Burse terá dois desfalques para montar o Vitória que vai enfrentar o CSA, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O lateral-esquerdo Vicente e o atacante Rafinha, que se lesionaram no jogo contra o Jacobinense, estão fora do próximo compromisso do Leão. O time encara o rival alagoano neste domingo (5), às 16h, no estádio Rei Pelé.

Os dois jogadores deixaram o gramado do Barradão, no duelo da última quinta-feira (2), sentindo dores. Nesta sexta, eles passaram por avaliação do departamento médico, mas não foram liberados para atuar em Alagoas.

Por outro lado, Burse ganhará os reforços de Dalton, Léo Gamalho e Nicolás Dibble, que estão recuperados e viajam com o grupo para Maceió. Quem também está de volta é Léo Gomes, depois de cumprir suspensão na partida contra o Jacobinense, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira (3), para iniciar os preparativos para enfrentar o CSA. Os jogadores que foram titulares na última partida fizeram um regenerativo. Os demais participara de um trabalho de transição em espaço reduzido e, na sequência, de um coletivo-tático, sob comando de Burse.

Por fim, o assistente Marcos Carvalho aplicou um treino específico para zagueiros e volantes, enquanto Ricardo Amadeu trabalhou finalizações e cruzamentos com meias e atacantes.

Ao todo, 20 jogadores foram relacionados e viajam nesta tarde para Maceió. Neste sábado (4), o time realiza a última atividade antes do jogo contra o CSA.