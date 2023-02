Um jogo. Dois tempos completamente diferentes. A apresentação do Vitória diante do Náutico na etapa inicial do jogo desta quinta-feira (23) arrancou aplausos e gerou euforia na arquibancada rubro-negra. Com gols de Osvaldo e Thiago Lopes, o Leão seguiu para o vestiário no intervalo vencendo a equipe pernambucana por 2×1, no Barradão. A exibição consistente parecia conduzir o espetáculo para um final diferente daqueles lamentados nas quatro rodadas anteriores da Copa do Nordeste.

No entanto, as substituições promovidas pelo técnico Léo Condé e a queda de rendimento do time no segundo tempo converteram os aplausos em vaias. “Vergonha, vergonha! Time sem vergonha!”, protestava a torcida presente no estádio. O Náutico, que já havia marcado com Jean Mangabeira, contou com um gol contra de Railan para empatar e conseguiu a virada com Victor Ferraz. O 3×2 registrou o quinto tropeço seguido na Copa do Nordeste. O Leão segue sem vencer no regional e se complicou ainda mais na tabela de classificação.

O técnico Léo Condé, que substituiu João Burse, segue sem vencer após comandar quatro jogos. O resultado manteve o Vitória na sexta posição do Grupo A, com apenas dois pontos, cinco a menos que o Sampaio Corrêa, primeiro time dentro do G-4. O rubro-negro pode perder posição até o fechamento da rodada, já que há a possibilidade de ser ultrapassado pelo lanterna Atlético de Alagoinhas, que enfrenta o Campinense, às 21h30 desta quinta-feira, no estádio Carneirão.

O próximo compromisso do Vitória na Copa do Nordeste é o Ba-Vi, que será disputado no dia 5 de março, às 16h, na Fonte Nova. Depois, ainda enfrenta Ceará e Campinense nas rodadas derradeiras da fase de grupos. Antes, o Leão volta as atenções para o Baiano. No domingo (26), às 16h, o adversário é o Barcelona de Ilhéus, no Barradão, na última rodada da fase classificatória do estadual.

Imposição e vacilo

A torcida do Vitória tomou um susto logo nos primeiros segundos de bola rolando. Kayon fez boa investida pela direita e serviu Souza, que quase abriu o placar no Barradão. O primeiro registro no marcador seria feito pelos donos da casa pouco depois. Osvaldo recebeu belo passe de Thiago Lopes, aproveitou a liberdade que encontrou na área e estufou a rede com apenas dois minutos de jogo: 1×0.

O Náutico tentou reagir. Júlio tocou para Victor Ferraz e o chute dele exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo. Lá e cá, Léo Gamalho respondeu e dessa vez foi o goleiro Vagner que precisou trabalhar pra evitar que o Leão ampliasse. Duas comemorações em sequência, já que no lance seguinte ele viu Jean Mangabeira fazer o gol do empate. O volante marcou de cabeça, aos 11 minutos, após Kayon cobrar escanteio: 1×1.

A igualdade no marcador durou pouco tempo. O Vitória ficou novamente à frente após uma bela jogada coletiva. Rodrigo Andrade deu passe em profundidade pela direita, Thiago Lopes deu um toquinho de letra para Diego Torres e recebeu de novo dele dentro da área. Aos 18 minutos, ele empurrou para a rede e saiu para o abraço: 2×1.

Léo Gamalho ainda teve chance de ampliar ao chutar de fora da área, mas foi parado pela boa defesa de Vagner. Pelo Náutico, Victor Ferraz desperdiçou chance na pequena área após cruzamento de Souza e o placar não voltou a ser alterado antes do intervalo.

O Naútico voltou para o segundo tempo disposto a mudar o resultado parcial do jogo e contou com uma ajudinha do Vitória para alcançar o objetivo. Aos 14 minutos, Railan fez falta com proximidade à área e, após a cobrança de Souza, marcou contra a própria meta. O lateral, que entrou no intervalo no lugar de Zeca, tocou de cabeça para trás e atrapalhou o goleiro Lucas Arcanjo.

O rubro-negro levou o baque final aos 30 minutos, quando sofreu a virada no Barradão. Souza cobrou falta com veneno e Victor Ferraz subiu sem aperto para estufar a rede de cabeça: 3×2. O Vitória buscou o empate nos minutos finais, mas o chute forte de Wellington tirou tinta da trave, a cabeçada de Camutanga foi defendida por Vagner e a tentativa de Léo Gamalho foi salva pela defesa adversária em cima da linha.

FICHA TÉCNICA

Vitória 2×3 Náutico – 5ª rodada da Copa do Nordeste

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca (Railan), Dankler, Camutanga e Guilherme Lazaroni (João Lucas); Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Pedro Bicalho) e Diego Torres (Wellington Nem); Osvaldo (Rafinha), Léo Gamalho e Thiago Lopes . Técnico: Léo Condé.

Náutico: Vagner, Victor Ferraz (Diego Ferreira), Paulo Miranda, Denilson e Alan Cardoso; Jean Mangabeira, Souza (Nathan) e Gauto; Kayon (Régis Tosatti), Júlio (Jael) e Paul Villero (Odivan). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Barradão

Gol: Osvaldo, aos 2 minutos, Jean Mangabeira, aos 11, e Thiago Lopes, aos 18, do 1º tempo; Railan (contra), aos 14 minutos, e Victor Ferraz, aos 30, do 2º tempo

Cartão amarelo: Souza, Dankler, Zeca, Léo Gamalho, Gauto, Régis Tosatti, Camutanga e Odivan

Arbitragem: Rafael Carlos Salgueiro, auxiliado por Esdras Mariano de Lima Albuquerque e Ruan Luiz de Barros Silva (trio de Alagoas).