Prefeitura entrega novo cais e ecoponto e anuncia obras na ilha de Bom Jesus dos Passos

A Prefeitura de Salvador entregou neste sábado (1º) o novo Cais do Chico e um ecoponto em Bom Jesus dos Passos, além de autorizar um pacote de obras de infraestrutura na ilha, num investimento total de R$ 5,6 milhões. As entregas foram realizadas pelo prefeito Bruno Reis, que foi ao local acompanhado de secretários municipais e vereadores da capital baiana. Antes, a comitiva do prefeito foi à Ilha de Maré, onde anunciou um pacote de obras que soma mais de R$ 10 milhões em investimentos.

Em Bom Jesus dos Passos, as intervenções foram realizadas em parceria com a Fundação Baía Viva. A construção do Cais do Chico contou ainda com implantação de dois quiosques, pavimentação, guarda corpo em inox, paisagismo, drenagem, alvenaria em pedra, além da implantação de 208 luminárias embutidas. A obra contempla uma área de mais de 1,3 mil m².

Com o ecoponto, a ilha passa a contar com um espaço moderno e coerente com os princípios da sustentabilidade, onde os resíduos passarão pelos processos de compostagem e reciclagem. Bruno Reis também visitou a Ilha dos Frades, onde participou da inauguração de um centro de artesanato no qual os moradores do local poderão comercializar seus produtos.

O prefeito autorizou a requalificação do passeio no entorno da costa e a pavimentação de quatro áreas da ilha. A primeira intervenção contempla uma área de 1,2 mil m² e terá guarda corpo em eucalipto, alvenaria de pedra, pavimentação em paralelepípedo e luminárias. A pavimentação será realizada nas ruas do Fogo e Nordeste, além da Praça da Igreja e da Ponta do Padre.

Melhorias

O prefeito destacou que as obras inauguradas fazem parte de um grande pacote para estruturar a ilha de Bom Jesus dos Passos. “Ao longo desses últimos anos, vocês sabem bem as transformações que ocorreram aqui na ilha, principalmente na área de infraestrutura. Já foram entregues também equipamentos na área de educação, saúde e esporte. Entregamos em 2019 quiosques, mercados e um píer ali em Luiza. Tudo isso para a gente poder oferecer melhores condições de vida para quem mora aqui, mas também para ajudar a atrair milhares de visitantes e turistas, do Brasil e do mundo. Temos a baía mais navegável do planeta, então é necessário melhorar essa infraestrutura”, disse.

Bruno disse que a parceria com a Fundação Baía Viva tem sido fundamental nessas intervenções e anunciou a construção de um mercado. “Nós já aprovamos o projeto e vamos construir um grande mercado aqui para a comercialização de produtos típicos. Um investimento de R$ 12 milhões. Uma obra em parceria com o Governo Federal, que vai entrar com R$ 5 milhões e a Prefeitura vai colocar mais R$ 7 milhões. Um importante equipamento que vai gerar também emprego e renda. Vamos entregar para que a Baía Viva realize a operação”, afirmou.

A presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez, ressaltou que o Cais do Chico tem um significado especial por homenagear Francisco Behrmann Ramos, que faleceu em 2009 e era uma figura bastante querida na região. “Homenagear esse local com o nome dele significa homenagear a alma de Bom Jesus, o espírito de alegria da ilha”, disse.