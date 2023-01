Vitória tem melhor largada das últimas seis temporadas

O Vitória largou bem na temporada 2023. O rubro-negro fez o dever de casa certinho, venceu os dois primeiros jogos disputados e quebrou um tabu. Havia seis anos que o Leão não emplacava dois triunfos seguidos em um começo de campanha. De 2018 pra cá, sempre tropeçou em ao menos um dos compromissos iniciais.

“Estou muito feliz. Foram dois jogos e duas vitórias, algo muito importante para o time todo”, vibrou Santiago Tréllez, autor do gol que garantiu o triunfo por 1×0 contra o Jacuipense, no domingo (8). Antes, o Vitória já havia vencido o Cordino-MA, por 2×1. Os resultados classificaram o Leão para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

“Estamos confiantes. Começar o ano desse jeito dá para trabalhar a semana tranquilo, feliz, para estrear no Baiano da melhor forma possível”, projetou Tréllez.

O terceiro jogo do ano e o primeiro do Campeonato Baiano será disputado na quinta-feira (12), às 19h15, contra o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Se vencer o adversário do interior, o Leão vai igualar a marca de 2017, última vez em que comemorou três vitórias seguidas em uma largada de temporada.

Naquele ano, o rubro-negro era comandado por Argel Fuchs. Bateu o Sergipe (3×1) na estreia da Copa do Nordeste e, na sequência, derrotou Juazeirense (2×1) e Vitória da Conquista (2×0) no Campeonato Baiano. O Leão à época fazia parte da elite do futebol brasileiro e acabou levantando a taça estadual.

Foi a última vez que o Vitória ficou com o caneco. Nos últimos quatro anos, o time sequer se classificou às semifinais do estadual. Tréllez confia que a história será escrita de forma diferente em 2023.

“O time vem se encaixando bem. A gente tem bastante peças novas. Fora de campo a gente também está confiante. O grupo está bem unido e tenho certeza que esse ano vai ser bem importante para nós”, vislumbrou o atacante, um dos destaques da campanha de acesso à Série B do Brasileiro no ano passado.

O centroavante destaca a união como um dos pontos fortes do elenco comandado pelo técnico João Burse. “Isso já vem desde o ano passado, o grupo que a gente tinha na Série C era muito unido. Acho que isso passa para dentro de campo, a equipe está bem entrosada. Quem está chegando também é gente boa, então fica mais fácil para a gente se conhecer e se entrosar. Isso deixa mais fácil a gente conseguir os objetivos do ano”, afirmou Tréllez.

Confira o começo de temporada do Vitória nas últimas sete temporadas:

2023

Vitória 2×1 Cordino – Copa do Nordeste

Vitória 1×0 Jacuipense – Campeonato Baiano

2022

Vitória 1×1 Juazeirense – Campeonato Baiano

Barcelona de Ilhéus 0x1 Vitória – Campeonato Baiano

2021

Unirb 3×3 Vitória – Campeonato Baiano

Atlético de Alagoinhas 1×2 Vitória – Campeonato Baiano

2020

Vitória 1×0 Jacobina – Campeonato Baiano

Vitória 0x0 Fortaleza – Copa do Nordeste

2019

CSA 1×1 Vitória – Copa do Nordeste

Vitória 1×1 Moto Club – Copa do Nordeste

2018

Globo 1×2 Vitória – Copa do Nordeste

Vitória 2×2 Juazeirense – Campeonato Baiano

2017

Vitória 3×1 Sergipe – Copa do Nordeste

Juazeirense 1×2 Vitória – Campeonato Baiano