Em súmula, árbitro relata ‘tênis e copo com líquido’ arremessados no Ba-Vi

Um tênis e um “copo com líquido” foram arremessados no gramado da Arena Fonte Nova durante o clássico entre Bahia e Vitória, no domingo (5), pela Copa do Nordeste. O registro foi feito pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique na súmula da partida, que terminou em empate por 1×1.

Segundo o relato do juiz, os objetos foram jogados no campo aos oito minutos do primeiro tempo, quando Osvaldo abriu o placar para o Leão. O jogador comemorou fazendo uma provocação à torcida do Bahia: pegou a bandeira e simulou uma vara de pescar em frente aos torcedores rivais. No fim da etapa, Jacaré empatou para o tricolor.

Marcelo de Lima Henrique descreve que os itens foram atirados na direção dos jogadores rubro-negros, mas pontua que eles não foram atingidos.

“Informo que aos oito minutos do primeiro tempo, durante a comemoração do gol da equipe visitante foi arremessado um tênis e um copo com líquido na direção dos jogadores vindo de onde se encontrava a torcida mandante. Vale ressaltar que nehum atleta foi atingido”, registrou o árbitro.

Registro do árbitro na súmula do Ba-Vi

(Foto: Reprodução)

Em fotos divulgadas pelo Vitória, é possível ver o tênis caindo da direção da arquibancada para o gramado, além de um copo de plástico já em campo.