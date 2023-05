Vitória terá Welder na vaga de Léo Gamalho contra o Botafogo-SP; confira escalação

Ídolo do Vitória, Santiago Tréllez vai precisar esperar outra oportunidade para estrear na Série B do Brasileiro pelo Vitória. Contra o Botafogo-SP, a vaga no ataque rubro-negro será ocupada por Welder. O ex-jogador do Jacuipense vai exibir a camisa titular do Leão pela primeira vez. Ele foi o escolhido pelo técnico Léo Condé para substituir Léo Gamalho, vetado pelo departamento médico porque machucou a panturrilha esquerda.

Um dos 12 reforços do clube para a divisão de acesso, Welder só defendeu o Vitória uma vez. Ele entrou no lugar do próprio Léo Gamalho no segundo tempo do triunfo por 3×0 contra a Ponte Preta, na estreia da competição, e ficou no banco nos dois jogos seguintes, mas não foi utilizado.

Outro centroavante do elenco, Tréllez ainda não entrou em campo nem mesmo durante as partidas. Sequer foi relacionado para o jogo contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, o único disputado pelo Vitória fora de casa na competição.

A mudança no ataque vai ocorrer em função de ordens médicas, mas a do meio-campo é por opção. Léo Condé vai promover a estreia do volante Diego Fumaça contra a equipe paulista. Recuperado da lesão na coxa esquerda, ele vai assumir a função de primeiro homem do setor, desempenhada por Léo Gomes nas últimas duas rodadas.

Cotado para ser titular logo na estreia da Série B, Diego Fumaça se machucou durante o único jogo-treino da intertemporada, disputado contra o Bahia de Feira, no Barradão, no dia 8 de abril. O primeiro escolhido para o lugar dele foi o zagueiro Marco Antônio, que também se lesionou e ainda não está à disposição.

Diego Fumaça voltou a treinar com o grupo na semana passada, mas como só tinha feito duas atividades com bola, ficou fora da lista de relacionados para o jogo contra o Londrina. O volante não é o único liberado pelo departamento médico para reforçar o Vitória diante do Botafogo-SP.

O meia Giovanni Augusto, contratado para ser o camisa 10 do time na Série B, está novamente à disposição, após se recuperar do edema na coxa que o tirou dos jogos contra ABC e Londrina. Ele voltou a treinar com o elenco na tarde de segunda-feira (1º) e deve começar contra o Botafogo-SP no banco de reservas. Matheusinho, que preencheu a lacuna na rodada passada alternando de posicionamento com Osvaldo, se saiu bem e deve ser mantido no onze inicial.

O Vitória vai entrar em campo contra o Botafogo-SP com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Diego Fumaça, Rodrigo Andrade e Osvaldo; Matheusinho, Welder e Zé Hugo.