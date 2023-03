Vitória vai se despedir da Copa do Nordeste com time sub-20

O torcedor do Vitória só voltará a ver o time principal em campo na Série B do Brasileiro. O clube ainda tem um compromisso na Copa do Nordeste, na próxima quarta-feira (22), contra o Campinense, mas será representado pela equipe sub-20. O jogo no estádio Amigão, em Campina Grande, marca o encerramento da fase de grupos do regional. Eliminado precocemente, o rubro-negro entrará em campo apenas para cumprir tabela.

A decisão foi confirmada pelo clube, que priorizou a intertemporada em curso na Toca do Leão. Seria necessário viajar dois dias antes e o retorno a Salvador só aconteceria no dia seguinte ao jogo, o que custaria quatro dias do período de preparação para a Série B. O acesso à elite do futebol nacional é o principal objetivo rubro-negro na temporada. A estreia no torneio está marcada para 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Com isso, o técnico Laelson Lopes estará à beira das quatro linhas na despedida do Nordestão. O Vitória aparece na penúltima colocação do Grupo A, com seis pontos. O Fluminense-PI é o lanterna, com três. Integrantes do G4 da chave, Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB se classificaram antecipadamente.

Para a partida contra o Campinense, o time sub-20 do Vitória será reforçado por atletas oriundos da base, mas que já integram o elenco profissional, a exemplo do zagueiro John, do volante Charlys e do centroavante Wanderson.

O zagueiro Marco Antônio também está relacionado. O meia Eduardo é outro que pode ser aproveitado, mas ainda não tem presença certa na viagem para Campina Grande. Ambos foram destaque na campanha de acesso à Série B no ano passado, mas perderam espaço no time neste começo de temporada.