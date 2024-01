Viviane Bordin lança cápsula revolucionária para emagrecimento

A promessa é que seja a mais ou uma das mais potentes do mercado e livre de efeitos colaterais

Viviane Bordin, que hoje investe no mercado da beleza, conta com a parceria da farmácia Eficácia de manipulação, uma das maiores e mais renomadas do Brasil. Ela conta que a Cápsula tem 10 dos principal ativos contra a obesidade e sobrepeso, por estimular e acelerar o metabolismo, ação diurética e antioxidante. Trazendo uma grande sensação de saciedade, visando saúde e trazendo o emagrecimento através da inibição do apetite.

A Capsula chamada de Playbody, usa o Slogan “Dê um Play no corpo dos seus sonhos”. Viviane que ficou conhecida por ser ‘Musa na Antiga Revista Playboy’ foi referência na revista e representante mundial da beleza brasileira na América Latina e Ibérica e tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram @vivianebordin que a seguem em busca de dicas de beleza , saúde e treinos.