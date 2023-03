Voo de balão dá a soteropolitanos visão privilegiada da Baía de Todos-os-Santos

Ver de frente o Elevador Lacerda e, do alto, lugares como o Forte São Marcelo, o Mercado Modelo e a Cidade da Música. Foi essa a experiência que dezenas de soteropolitanos puderam experimentar, nessa sexta-feira (24), na Praça Cayru, no bairro do Comércio. A bordo de um balão a gás, quem subiu pôde ter uma visão inédita dos espaços que já conhece há tempos.

A primeira foi Ketlen Vitória Almeida, 18 anos. Ela faz parte da Associação Educacional Sons do Silêncio (Aesos) e do Centro de Surdos da Bahia, entidades de apoio a pessoas surdas que foram convidadas para o voo de balão. Ainda no chão, o sorriso da jovem já dava as caras e mostrava a ansiedade pela experiência.

No alto, o riso ficou ainda mais largo e até os braços Ketlen se abriram enquanto admirava o que via em sua frente. No retorno, quase não conseguia falar em libras de tanto êxtase, mas ainda sim conseguiu descrever como foi ver um lugar tantas vezes revisitado de uma perspectiva nada comum.

“Eu senti uma emoção diferente de ver a Baía de Todos os Santos. Não sei explicar direito, mas foi muito boa. Ver o Elevador de cima, os barcos e toda essa região histórica me deixou muito alegre. Tanto que nem tive medo, não me lembrei de nada além da beleza que estava lá”, conta ela.

Outro que pareceu ter amado o voo de tanta empolgação foi Thalisson Ribeiro, 24. O soteropolitano descreveu cada sensação da experiência que, apesar de ter poucos minutos, o deixou cheio de alegria quando retornou ao chão.

“Na hora que subiu, senti quente o local. Acho que era a mistura da energia do que eu estava sentindo com o calor da chama que faz o balão subir. A sensação de voar é maravilhosa. E a vista não tem nem o que dizer, é perfeita”, destaca Thalisson.

Além deles, 45 jovens de instituições tiveram a mesma oportunidade. O voo de balão continua na praça neste fim de semana. No sábado (25), quem vai fazer os voos são homens e mulheres do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e das Unidades de Acolhimento Institucional administrados pela Prefeitura.

No domingo (26), vai ser a vez das 60 “margaridas”, como são chamadas carinhosamente as mulheres que atuam no serviço de varrição na cidade. De acordo com a Empresa Salvador Turismo (Saltur), que é responsável pela iniciativa, elas foram escolhidas em homenagem a todas as mulheres da capital, por meio das agentes que trabalham na Limpurb.

Isaac Edington, presidente da Saltur, afirma que o voo é uma ação única e que poderá ser fotografada por quem estiver na região e quiser acompanhar a novidade. “É uma oportunidade de agradecer e celebrar esse momento importante que vive nossa cidade e que se soma às grandes entregas e início de importantes projetos anunciados neste período”, diz.

Os voos, que fazem parte do Festival da Cidade, têm ainda o apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), da Saltur e da empresa Moura Dubeux, em parceria com a Confederação Brasileira de Balonismo.

Veja a programação do Festival neste fim de semana:

25 de março

19h

Espetáculo “Maria AO VIVO!”

Espaço Boca de Brasa – Sesi Itapagipe

(Itapagipe)

25 de março

19h

Espetáculo “Godó, o Mensageiro do Vale”

Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria

(Valéria)

25 de março

15h

Polo Criativo

Centro/Brotas – Associação NUBAS

(Espaço Boca de Brasa – Centro)

25 de março

10h às 20h30

IX Semana do Artesão (Feira de arte e artesanato, espaço gastronômico e uma programação cultural e musical para diversão de toda a família)

Praça do Campo Grande

25 de março

A partir das 9h

Ação Roque no Parque – Exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Balei Jubarte

Parque da Cidade

25 de março

A partir das 9h

Ação Roque no Parque – Feira de Disco Vinil Discodelia

Parque da Cidade

25 de março

9h

Ação Roque no Parque – Discotecagem

Parque da Cidade

25 de março

10h

Ação Roque no Parque – Cortejo de rock instrumental com La Roquestra

Parque da Cidade

25 de março

11h

Ação Roque no Parque – Show de Marcos Clement convida Thathi, banda Monarka e Rebeca Matta

Parque da Cidade

25 de março

A partir das 9h

Roque no Parque – Discotecagem

Parque da Cidade

26 de março

A partir das 9h

Ação Roque no Parque – Feira de Disco Vinil Discodelia

Parque da Cidade

26 de março

11h

Ação Roque no Parque – Show de Marcos Clement convida Erika Martins, Wilson Aragão e mais

Parque da Cidade

26 de março

A partir das 9h

Ação Roque no Parque – Exposição e ação educativa Projeto Tamar e Projeto Balei Jubarte

Parque da Cidade

26 de março

10h às 20h30

IX Semana do Artesão (Feira de arte e artesanato, espaço gastronômico e uma programação cultural e musical para diversão de toda a família)

Praça do Campo Grande

26 de março

A partir das 9h

Ação Roque no Parque – Discotecagem

Parque da Cidade

26 de março

10h

Ação Roque no Parque – Cortejo de rock instrumental com La Roquestra

Parque da Cidade

26 de março

09h às 13h

Ciclovia Musical Salvador – (Inscrições em www.cicloviamusical.com.br)

Parque da Cidade

26 de março

A partir das 9h

Roque no Parque – Discotecagem

Parque da Cidade

26 de março

A partir das 16h

Pôr do Sol no Humaitá – Show da Banda Jammil

Farol de Humaitá – Monte Serrat

26 de março

A partir das 19h

Santo de Casa – Mariene de Castro e Convidados

Largo da Mariquita – Rio Vermelho