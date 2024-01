Wanessa quebra silêncio e fala a verdade sobre situação financeira

No BBB24, Wanessa Camargo quebrou o silêncio e falou a verdade sobre sua situação financeira. Em conversa com Yasmin Brunet, sobre a pessoas pensarem que as duas têm a vida fácil por serem herdeiras, já que são filhas de pessoas famosas e bem-sucedidas, a neta de Francisco abriu o coração. “Devendo um monte”, disse.

“Esse é um dos motivos de eu entrar aqui… estou devendo um monte”, completou a cantora ao garantir que as pessoas não imaginam que ela tenha problema com dinheiro e que a participação no programa pode lhe render bons frutos.

Aqui, na vida real, Zilú Godói, mãe da artista, comentou sobre o assunto. A ex-mulher de Zezé Di Camargo apoiou a declaração da primogênita. “As pessoas pensam que a Wanessa, por ser filha de um cantor famoso e minha filha, é bem resolvida financeiramente. Ela não é”, reforçou.

A influenciadora completou em entrevista para Joby Albuquerque, da TV Connect USA, nos Estados Unidos: “Ela é uma pessoa que está trabalhando, lutando. Tem dois filhos para criar, teve uma separação, está em busca, financeiramente, de se ajustar. Em busca de, profissionalmente, se ajustar. E ela está ali para isso, para mostrar isso”.

Wanessa

Wanessa Camargo Reprodução

Wanessa-Camargo-BBB-24

Wanessa Camargo no BBB24 Reprodução/Twitter

Wanessa Camargo – podcast – blogueirinha

Wanessa Camargo Reprodução/YouTube

Zilú finalizou ressaltando que Wanessa pretende sair do reality da TV Globo com o prêmio. “As pessoas não entendem, acham que ela não precisa. Não é questão de precisar, é questão de jogar. Ela está ali para mostrar quem é a verdadeira Wanessa”, concluiu.