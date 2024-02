Preocupada! Mãe de Yasmin Brunet mandou mensagem à direção do BBB24

Desde a primeira semana do BBB24, a preocupação tem sido companheira da modelo e ativista Luiza Brunet. Alvo de comentários maldosos de brothers sobre seu corpo, além de acusações de racismo, por causa da rixa com o Davi Brito, Yasmin está em evidência dentro e fora do reality global.

No início da temporada, em meio à insistência de Rodriguinho em fiscalizar a alimentação de Yasmin, Luiza chegou a enviar uma mensagem para a direção do BBB24. “A acompanhei os distúrbios alimentares da Yasmin em outras fases da vida. Quando a pessoa está com compulsão, o pior que se pode fazer é justamente o que Rodriguinho fez”, criticou Luiza.

“Ele passou de todos os limites, foi constrangedor. No Brasil e no mundo, a gente vê milhões de pessoas obesas, enquanto outras milhões passam fome. Falar sobre isso é, sim, importante, mas não criticando o corpo alheio, dizendo que a menina vai ‘sair rolando’, afirmou Luiza Brunet ao Extra.

Yasmin Brunet tenta alinhar chakras no BBB, mas “gera” tretas; entenda Reprodução/Globo

Yasmin Brunet no BBB24 Reprodução

Empresa de Yasmin Brunet tem faturamento milionário por conta do BBB24 Instagram/Reprodução

Yasmin é filha de Luiza Brunet Divulgação

Luiza ao lado da filha, Yasmin Brunet Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images

“Eu percebi que Yasmin começou a ficar muito deprimida. Mandei uma mensagem pra lá, querendo saber como está a saúde mental dela. Estou preocupada… Vejo minha filha apática, dormindo demais. Ela não é assim, é muito ativa. Ama o sol, mas não tem aproveitado os dias bonitos. Percebo que o comportamento dela mudou. Quando Rodriguinho fala, Yasmin já demonstra insatisfação em sua fisionomia, mas não verbaliza. Ela está fraca”, afirmou a modelo e ativista.

“Branca e privilegiada” Neste Carnaval, Luiza também se manifestou sobre os embates de Yasmin Brunet com Davi Brito, um dos favoritos ao prêmio do reality show. Em entrevista à Folha de S. Paulo, a artista reconheceu os erros da filha.

“Sofro um pouquinho porque é uma pauta na qual tenho muito interesse, a questão racial, principalmente para nós, pessoas brancas, né?”, afirma. “Sei que eu e a Yasmin somos mulheres brancas privilegiadas e a gente tem que entender isso, tem que ter cuidado e se posicionar, porque traz um entendimento pra sociedade.”