Yasmin Brunet tenta alinhar chakras no BBB, mas “gera” tretas: entenda

A ação de um patrocinador do BBB 24 gerou muitos memes nas redes sociais. Com diversos itens pessoais entregues aos participantes, Yasmin Brunet recebeu um instrumento de cristal utilizado para alinhar o chakra e convocou alguns amigos para realizar a “cura” e trazer calmaria à casa mais vigiada do Brasil.

A ação aconteceu na última terça-feira (30/1), no dia em que Lucas Luigi foi eliminado no sexto Paredão do programa. Yasmin recebeu um bowl e explicou o aparato. “Ele emite uma frequência que alinha os chakras, acalma e cura. Então, são frequências deste cristal aqui”, completou agradecendo o presente e falando que precisava muito do aparato.

Após a explicação e a emoção dos participantes com os presentes, a modelo aproveitou para realizar o ruído e tentar acalmar os ânimos na casa. Diversos participantes deitaram na grama, enquanto Yasmin emitia a frequência do cristal.

Entretanto, o que mais chamou a atenção dos brothers foi que, no dia seguinte, a noite foi caótica. Isso porque Fernanda e Alane se desentenderam na academia e, além da troca de “elogios”, se xingaram, tiveram muitos gritos e acusações. A briga até gerou um momento que permanece entre os assuntos mais comentados do Twitter: “Chora, Bonequinha”..

Já na festa, duas confusões dominaram a casa. Na primeira, a discussão envolveu somente Lucas Henrique e Davi, que tretaram na sala do BBB 24. O baiano questionou se o companheiro de reality votaria nele e não recebeu uma resposta firme em troca.

Entretanto, o professor contou a conversa para MC Bin Laden de uma maneira diferente e a treta estava formada. Os gritos até ressuscitaram o termo “calabreso” e gerou muita revolta na casa, com diversas pessoas cercando o motorista de aplicativo para entenderem o que a palavra significava.

Com a briga já evoluindo, o cantor também foi tirar satisfação com Davi e os dois ficaram cara a cara se xingando, fazendo insinuações e quase partiram para as agressões. Isabelle, aliada do baiano, separou os homens e levou o amigo para o quarto para ele se acalmar.

Nas redes sociais, é claro que o assunto virou meme e usuários aproveitaram o vídeo de Yasmin contando sobre os efeitos do cristal e compartilharam o vídeo das confusões.

