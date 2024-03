Xuxa relembra última conversa com Ayrton Senna: “Eu ia atrás dele”

Num dos episódios do documentário Sullivan e Massadas, lançado pelo Globoplay, Xuxa Meneghel relembrou a última conversa que teve com Ayrton Senna, antes dele sofrer o acidente que culminou na sua morte. Na véspera da fatídica corrida na Itália, em 1994, a apresentadora ligou para o então ex-namorado, pedindo que desistisse da disputa. “Fica na minha cabeça”, disse.

“Temos histórias boas e ruins. Isso do Ayrton (Senna), muita gente não sabe. Mas nós estávamos gravando a semana toda. Sábado tinha saído a revista Caras, na época. Sullivan mostrou e disse: ‘Você viu que o Senna mandou um recado (na revista) para você?’”, detalhou.

E a Rainha dos Baixinhos lamentou não ter conseguido se despedir pessoalmente do piloto: A Marlene (Mattos, empresária de Xuxa, na época) disse também: ‘A Xuxa quer ir atrás dele para eles se casarem’. E eu falei no estúdio que segunda-feira iria atrás dele”.

Na conversa, Michel Sullivan, responsável pelo sucesso de Xuxa como cantora, reforçou que ela não queria que Senna fosse correr. “Sim, na última noite você ligou para o Senna. Ele estava dormindo e acordou para atendê-la. Xuxa, você disse: ‘Por que você vai para essa corrida? Não tem necessidade’”, frisou na época.

No dia seguinte do telefonema, Ayrton bateu com o carro numa barreira de concreto, durante o Grande Prêmio de San Marino, na cidade italiana. “Eu disse no sábado que segunda iria atrás dele. No domingo ele morreu. Isso ainda fica na minha cabeça. A gente ficou gravando até às três da manhã naquele dia e fui acordada na hora da corrida com várias pessoas me ligando dizendo que Senna tinha sofrido o acidente”, encerrou.

Xuxa e Ayrton Senna namoraram de 1988 a 1991. Na ocasião do acidente, o atleta automobilista tinha estava num relacionamento sério com Adriane Galisteu, há quase 1 ano.