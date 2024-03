Yasmin Brunet deixa de seguir Rodriguinho após caso polêmico no BBB 24

Yasmin Brunet foi eliminada do BBB 24 na última terça-feira (12/3) e já criou ranço de um ex-participante do reality show. Logo após sair da casa mais vigiada do Brasil, a modelo participou do Bate-Papo BBB e viu os comentários que Rodriguinho fez sobre seu corpo.

Na ocasião, o pagodeiro disse que Yasmin “já foi melhor”. “Assim, você percebe que ela está mais velha. Ela largou a mão aqui. Hoje ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão.” Esse discurso deixou a loira indignada.

“Ele não só estava [na conversa], como ele comentou. Esse aqui é um jogo de reviravoltas. A gente só sabe do que chega nos nossos ouvidos e a gente tem que escolher confiar ou não. Às vezes a gente confia e se decepciona, como agora”, reagiu ela ao ver as falas.

Diante da situação, Yasmin Brunet deixou de seguir Rodriguinho no Instagram. O cantor, por sua vez, retribuiu o unfollow e também parou de acompanhar a modelo nas redes sociais.

Yasmin Brunet é vista com cigarro eletrônico nos estúdios da Globo Mesmo eliminada do BBB24, Yasmin Brunet segue causando burburinho nas redes sociais. Imagens da influencer durante o café da manhã com Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (13/3), circulam nas redes e destacam um objeto proibido pela Anvisa ao lado da loira, que estava nos estúdios da TV Globo para cumprir a agenda pós-reality.

Uma foto publicada nos Stories do Instagram de Yasmin mostra a loira sentada em frente a mesa de café da manhã. Em baixo de suas pernas, a filha de Luiza Brunet guardou um pod, mais conhecido como cigarro eletrônico.

Vale lembrar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proíbe desde 2009 fabricação, comercialização, importação e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos como “vape”.

Em 2022, a diretoria da Anvisa aprovou, por unanimidade, um relatório técnico indicando a necessidade de as proibições serem mantidas, além de medidas para combater o comércio irregular.

Ainda no BBB24, Yasmin chegou a comentar sobre o vício no cigarro eletrônico e a vontade que estava de usar o produto. Em troca, a loira passou a fumar cigarros. “Eu estou sem dormir. Estou sem meu vape [cigarro eletrônico]. Estou quase indo ali fumar um cigarro e foda-se?… [indo] comer um pão”, desabafou.