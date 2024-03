Yasmin Brunet não segue Wanessa e nega racismo com Davi: “Convivência”

1 de 1 Yasmin Brunet na Ana Maria Brga – Foto: nullEm entrevista a Ana Maria Braga nesta quarta-feira (13/3), após eliminação no BBB24, Yasmin Brunet negou que tenha sido racista com Davi Brito, com quem protagonizou vários embates na casa.

Logo após a apresentadora exibir vídeo em que Wanessa Camargo admite ter tido falas problemáticas no programa em relação ao motorista, Yasmin negou que esse tenha sido seu caso. “Ana, eu tenho noção total do meu privilégio, mas o meu problema com o Davi foi de convivência”, disparou.

Yasmin também teve a oportunidade de assistir alguns momentos do jogo. Entre eles, o momento que Davi pediu a expulsão de Wanessa Camargo do jogo. “Realmente ela infringiu uma das regras”, disse, após ouvir os argumentos do baiano.

A modelo também viu, mais uma vez, o momento em que Nizam, Rodrigo, Vini e outros brothers falam sobre seu corpo e detonou o ex-Travessos. “Não se deve jamais falar do corpo de outra mulher (…) As mulheres já sofrem uma grande pressão de ter o corpo de uma certa forma”

BBB24: Yasmin Brunet expõe ordem da produção enquanto estava confinada

Yasmin Brunet Foto: Instagram/Reprodução

Resultado do Paredão leva Yasmin Brunet ao confessionário

Yasmin Brunet no BBB24

