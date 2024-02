Yasmin Brunet relembra namoro com ex-Globo: “Parecia o Eminem “

Nesta quarta-feira (21/2), Yasmin Brunet relembrou o namoro com o ex-Globo, Sérgio Hondjakoff, conhecido por viver o Cabeção, Malhação . A modelo contou que o romance aconteceu por ele se parecer com o rapper americano Eminem, seu crush da adolescência.

“Ele [Eminem] foi o meu primeiro crush, eu só namorei um menino porque parecia ele”, falou em bate-papo com Rodriguinho e Wanessa no BBB24. “O Cabeção da ‘Malhação’, sabe quem é?”, perguntou aos colegas de confinamento.

A filha de Luiza Brunet explicou: “Ele é muito fofo, não foi só por conta disso, né? Mas foi o que me atraiu”. O assunto começou depois de Yasmin começar a cantar a música “Without Me”, do artista pop.

No X, antigo Twitter, a revelação pegou os fãs de surpresa. “Cada coisa que eu descubro da Yasmin, me faz gostar mais dela”, falou uma pessoa. “A Yasmin dizendo que só namorou o cabeção porque achava ele parecido com o Eminem [risos]”, brincou mais uma. “A Yasmin cantando Eminem, passei mal”, elogiou uma terceira.

Yasmin cantando Eminem e disse que ele foi seu primeiro crush americano. #BBB24 pic.twitter.com/YqQb50kyZq

— Dantas (@Dantinhas) February 21, 2024