Youtuber afirma ter sofrido golpe com uso da inteligência artificial

1 de 1 O youtuber Rezende em foto colorida. Ele é branco, está de camisa preta – Metrópoles – Foto: ReproduçãoO youtuber Rezende afirmou que está sofrendo com a Inteligência Artificial. Ele disse que foi vítima de golpes e teve sua imagem manipulada pelo artifício tecnológico. “Colocaram um vídeo que era eu falando de um cassino, só que foi criado por inteligência artificial. Não era minha frase, só que pegaram meu timbre de voz e colocaram”, afirmou.

“Isso é um exemplo, mas também já colocaram palavras na minha boca relacionado a ex-relacionamentos meus, coisas que envolveram o meu passado… A gente sabe o que aconteceu, sabe como foi e infelizmente as pessoas pegam trechos e colocam em um outro contexto”, disse para a Quem.

O youtuber declarou que colocam muitas palavras em sua boca e já viralizaram vários vídeos editados na internet. “Sabia qual era o contexto, o que era realmente o vídeo, qual foi o sentimento do vídeo. As pessoas pegam e editam de uma forma que, no contexto que é passado, acaba atrapalhando. Eu estou em um meio que é assim que funciona, então eu tenho que trabalhar dessa forma”, desabafou.

