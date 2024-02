Governador de Minas Gerais afirmou que as diferenças ideológicas não impedem diálogo pelo povo

Ricardo Stuckert/Presidência – 8.fev.2024

8.fev.2024



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), agradeceu nesta 5ª feira (8.fev.2024) a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Estado. Ele disse que as diferenças ideológicas entre ele e o petista são reconciliáveis ao se tratar de obras públicas. Segundo Zema, a cooperação entre o Executivo federal e estadual dispensa crenças políticas e deve ser pautado por pragmatismo.

“Obras, geração de emprego e os investimentos não tem ideologia. O benefício é para todos. Por isso, presidente, fico muito satisfeito com a sua visita, para melhorar a vida dos mineiros nós temos muito o que conversar. Vou entregar ao senhor uma lista de ações e obras emergenciais que dependem do governo federal e que nós mineiros precisamos de solução”, afirmou Zema durante o anúncio do início de obras do novo Hospital Universitário da UFJF (Universidade Federal de Juiz de Fora).

O governador mineiro afirmou que, apesar das diferenças ideológicas, o diálogo respeitoso é o que faz a política beneficiar o povo. “A boa convivência, sem extremismos, em uma conversa transparente e republicana é o que vai fazer a vida dos mineiros melhorar”, afirmou.

Zema afirmou ainda que as rodovias BR 361 e 262 precisam ser recuperadas e duplicadas por conta da alta taxa de acidentes dos motoristas que transitam pelas vias.

O governador também pediu a ajuda do petista para punir os culpados pelo rompimento da barragem de Brumadinho: “Não tivemos o mesmo desfecho em Mariana, já faz 8 anos”.

Zema também prometeu 1 milhão de novos empregos com carteira assinada em seu Estado e agradeceu ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD) pelo auxílio na discussão da dívida do Estado com a União. Segundo ele, o problema precisa ser enfrentado de frente e com urgência.

“Temos discutido a renegociação da dívida mineira desde 2019, mas tenho certeza que nós encontraremos uma solução para esse problema que atormenta o Estado há mais de 20 anos”, afirmou o mineiro.