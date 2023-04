Zambelli é denunciada no Conselho de Ética após xingar deputado

A audiência pública realizada na última terça-feira (11/4) pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados foi marcada por confusões e trocas de ofensas e acusações entre parlamentares. Um dos acontecimentos resultou na denúncia da deputada Carla Zambelli (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara.

A ação contra Zambelli foi movida pelo deputado Duarte Júnior (PSB-MA). Segundo ele, enquanto mantinha fala em uma questão de ordem, foi ofendido pela parlamentar, que o teria mandado “tomar no c*”.

Duarte é aliado de Flávio Dino na Câmara e representou o PSB na audiência pública, que tinha como objetivo debater o decreto de armas, os atos terroristas de 8/1, a visita do ministro ao Complexo da Maré e outros temas.

Segundo o deputado, o caso é “clássico do uso da imunidade parlamentar como liberdade para ofender, sem acrescentar qualquer fato ou ideia ao debate democrático”.

Recorde de denúncias

Com a acusação do deputado, Zambelli, responderá, assim, à sua quinta ação no Conselho, supera assim até o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, quando deputado, foi alvo de quatro acusações.

Com 5 representações, a deputada paulista é a quarta colocada no “ranking” de parlamentares com maior número de processos no Conselho de Ética, perdendo apenas para Eduardo Bolsonaro (12 ações), Daniel Silveira (9) e Eduardo Cunha (7).

Até hoje, desde sua criação, em 2001, o conselho julgou mais de duas centenas de casos. Todos os casos contra Bolsonaro foram arquivados. Todas as ações que a deputada bolsonarista respondeu até hoje também foram arquivados.