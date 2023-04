Apoiadores que recepcionaram Bolsonaro em aeroporto foram multados e tiveram carros rebocados

A operação montada para garantir a segurança pública na chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Brasília, após temporada de três meses nos Estados Unidos, terminou com um balanço de 107 autuações de trânsito e 19 carros levados ao depósito.

A garantia da mobilidade e acesso ao Aeroporto de Brasília durante o retorno de Bolsonaro ao Brasil estava prevista no escopo da operação comandada pela Secretaria de Segurança do Distrito Federal (SSP-DF).

As autuações e reboques foram feitos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e Polícia Militar do DF (PMDF), no dia 30 de março de 2023.

Bolsonaristas se aglomeraram no saguão principal do Aeroporto Internacional de Brasília à espera de Bolsonaro, que chegou em um voo comercial da Gol às 6h36.

Por questões de segurança, porém, o ex-presidente não se encontrou com os apoiadores no local e seguiu direto para a sede do PL, no centro de Brasília.

Durante o trajeto de Bolsonaro entre o aeroporto e a sede do PL, apoiadores pararam na lateral da pista de saída do terminal aeroportuário, causando lentidão no trânsito.