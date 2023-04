BBB23: enquete mostra quem deve ser eliminado nesta quinta (13/4)

Nesta quinta-feira (13/4), em meio a dinâmica modo turbo da reta final, tem eliminação no BBB23. Amanda, Cezar Black e Aline Wirley disputam a preferência do público. A coluna LeoDias fez uma enquete nas redes sociais para avaliar quem é o preferido para deixar o reality show dirigido por Boninho.

Entre o público da coluna no Instagram, Cezar Black é o preferido para ser eliminado da competição com 55%. Na segunda posição, aparece Aline, com 36%. Amanda recebeu apenas 9% dos votos.

BBB23-Ricardo-Alface-Fred-Nicácio

Ricardo Alface e Fred Nicácio no BBB23Reprodução/Gshow

Paredão da semana no BBB23

Paredão da semana no BBB23Divulgação/ Globo

Key Alves, ex-BBB

Key AlvesReprodução/Instagram

Aline Wirley BBB23

Aline Wirley no BBB23Reprodução/Gshow

cezar black bbb

Imagem reprodução/TV Globo

No confronto direto com Amanda, Cézar obteve 62% e ela, 38%. Contra Aline, o baiano teve 53% e a cantora, 47%. Na disputa entre Aline e Amanda, a loira ficou com 28% e a ex-Rouge, 72%.