ZMA: suplemento com zinco e magnésio pode aumentar massa muscular?

Os resultados da academia costumam demorar a aparecer, pois dependem de muitas variáveis. No entanto, existem suplementos capazes de acelerar o processo de ganho de massa muscular. O ZMA, que junta o zinco e o magnésio, pode ser uma opção interessante para quem está em busca da hipertrofia.

A nutricionista Jhenevieve Cruvinel, da clínica Alúria Nutrição, de São Paulo, explica que os dois minerais – zinco e magnésio – são essenciais ao funcionamento do organismo e nem sempre são ingeridos na quantidade adequada.

O zinco colabora para a produção de testosterona, hormônio com ação anabólica que é necessário para a construção de músculos. A testosterona também está relacionada ao aumento da força física e à redução do índice de gordura corporal.

Para ganhar massa muscular de forma saudável, é preciso seguir uma rotina com atividade física regular e alimentação rica em fontes de proteína Getty Images

As repetições dos exercícios devem ser lentas, principalmente na fase de contração do músculo. Assim, mais efetivo será o ganho de massa muscular durante o período de recuperação Getty Images

Não pare o exercício assim que começar a sentir dor ou sensação de queimação. É nesse momento que as fibras brancas do músculo começam a ser rompidas, levando à hipertrofia Getty Images

Treine de três a cinco vezes por semana. Mas alterne os grupos musculares. O descanso é fundamental para a hipertrofia Getty Images

Tenha uma alimentação saudável e rica em proteínas. Elas são responsáveis pela manutenção das fibras musculares e estão diretamente relacionadas à hipertrofia Getty Images

A musculação ajuda a formar mais massa magra no corpo iStock

É preciso ter paciência para alcançar os resultados desejados e treinar sempre com orientação Getty Images

Não pare quando atingir o objetivo para evitar a perda da definição conquistada. Geralmente, a perda de massa muscular pode ser observada em apenas 15 dias sem treino iStock

Manter uma rotina regrada favorece o aumento dos músculos. Não pare quando conseguir seus objetivos, pois a perda de massa magra é perceptível em apenas duas semanas sem atividades Getty Images

O tempo de descanso entre os treinos também influencia nos resultados Unsplash

Já o magnésio age na renovação celular dos tecidos que compõem a musculatura. O efeito permite que as microlesões provocadas durante os treinos sejam reparadas, o que resulta no aumento de volume do tecido musucular.

O ZMA proporciona ainda melhora do metabolismo energético, processo em que o corpo quebra as moléculas dos alimentos consumidos para transformá-las em energia. A ação química funciona como combustível para promover disposição ao indivíduo, que vai se cansar de forma mais lenta durante as atividades físicas.

Outros benefícios do ZMA Além de zinco e magnésio, o suplemento possui também vitamina B6 e, portanto, seus benefícios vão além da hipertrofia.

O ZMA também melhora a qualidade de sono, fortalece o sistema imunológico e promove a regulação hormonal.

Quem deve tomar o suplemento Segundo a nutricionista Clariana Colaço, do Canal de You Tube Clariana Colaço, os atletas e esportistas são os principais beneficiados pelo ZMA. “Recomento especialmente para quem leva à sério os treinos, pois é um investimento na construção de massa magra e no bem-estar”, comenta.

Para garantir os efeitos do ZMA, a nutricionista sugere que o suplemento seja ingerido à noite antes de dormir, pois o corpo estará trabalhando na reparação dos tecidos durante o descanso.

