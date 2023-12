Perfil “anuncia” participação de Simaria no BBB24 e fãs vão à loucura

O nome de Simaria chegou aos assuntos mais comentados do Twitter na noite desta quarta-feira (27/12). Isso porque a cantora foi “anunciada” no BBB24 pelo perfil Central Reality e os fãs da Coleguinhas foram à loucura, comemorando a participação da cantora na atração da Globo.

“Um passarinho me contou que o Little Bones (Boninho) estava guardando este segredo à sete chaves e me garantiu que a coleguinha estará na 24ª edição do reality global”, escreveu a conta.

Nos comentários da publicação, muitas pessoas foram à loucura. “A audiência vai explodir! Gente do céu, vai ser tudo. Espero que não estraguem nosso entretenimento”, comemorou Gil do Vigor. “E quando ela humilhar uma pessoa e no final gritar ‘chora não, coleguinha’”, disse mais um. “Ela vai ser maior que a Mamacita (Márcia Fu, de A Fazenda). Vai entregar todas as loucuras esperadas”, previu mais um.

Entretanto, outros se mostraram preocupados com Simaria no BBB. “Agora veremos a verdadeira face de Simaria”, declarou um. “Essa sairá sendo odiada, tenho certeza”, pontuou outro. “Se for verdade que a Simaria irá pro BBB, acho que corre o risco de trilhar algo parecido que a naiara azevedo trilhou: alguns amaram e outros detestaram porque ela queria ser sempre o centro das atenções”, analisou um usuário.

Simaria (Reprodução: Instagram)

Simaria elogia sucesso de Simone em carreira solo: “Vitória minha” Reprodução/Instagram

