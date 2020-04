BA-489 | Caçamba bate em rebanho bovino na rodovia que liga Itamaraju a Prado

Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (06), uma caçamba que seguia pela rodovia BA-489, que liga os municípios de Itamaraju a Prado colidiu contra um rebanho de mais de 10 vacas, próximo ao distrito de Guarani.

De acordo com informações de transeuntes que passaram no local, o motorista não se feriu, mas alguns desses animais acabaram morrendo e outras ficaram feridas espalhadas no acostamento. O motorista informou que ainda tentou desviar do rebanho, mas não conseguiu. Um ônibus que seguia pelo trecho também teria atingido pelo menos dois desses animais e ficou com a frente parcialmente destruída.

As autoridades policiais foram notificadas e deve proceder com o boletim de ocorrência. O dono das vacas deverá ser identificado nas próximas horas e notificado pelo riscos e danos causados.

A polícia ainda alerta aos motoristas que redobrem a atenção nesses trechos onde com frequência é visto animais soltos na via.