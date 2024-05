Famosos voltam a estado de alerta em condomínio de luxo de Salvador

Os moradores do condomínio Alphaville 2, localizado nas proximidades da Avenida Paralela, em Salvador, voltaram ao estado de alerta devido a guerra de facções criminosas. Famosos como o casal Leo Santana e Lorena Improta, além de influenciadores como Sthe Matos, Cristian Bell e Kevi Jonny residem no local.

Segundo informações da BNews, uma fonte que não quis se identificar, informou que, desde os primeiros episódios de tiroteios na região, “a segurança foi reforçada na área que fica mais próxima aos locais” e que “há um muro que tem segurança 24h”.

A guerra de facções criminosas na localidade do Vila Verde, no bairro de Mussurunga, nas proximidades do residencial, tem gerado risco aos condôminos. No mês passado, a administração do local chegou a emitir um comunicado recomendando aos moradores sobre a restrição do uso de áreas comuns e cancelamento de atividades ao ar livre.

O morador ainda detalhou à BNews que a área mais complicada trata-se de um campo de futebol, que apesar de ser dentro do condomínio, fica localizado um pouco mais afastado dos imóveis.

“Quando as pessoas não conhecem, acham que é tudo uma área comum, mas não é. O campo de futebol é que fica mais próximo à essa área de conflito lá do bairro, mas não é tão próximo. É o que dá mais para ter acesso se fosse o caso, Mas, para você chegar nesta área do campo, você passa uma ponte que tem uns 200 metros. Então de qualquer forma o campo fica fora, entre aspas, da área de convivência do condomínio, para você ter acesso ao campo, você tem que atravessar a ponte toda”, explicou.

A fonte continuou: “Normalmente eles trancam o campo à noite por segurança, já que não tem evento à noite, e quando vai ter, tem que pedir antes, solicitar e tal. É por isso que eles colocaram para evitar de usar o campo à noite naquele período mais crítico e hoje já por uma questão normal de segurança eles não usam, mas o futebol sempre assim domingo de manhã, sábado de manhã, é normalmente assim”.