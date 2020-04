Consumidor baiano volta a ter confiança, e procura apostar suas economias em imóveis

Com o novo cenário político-econômico que o Brasil vem assistindo, marcado por um patamar econômico em crescimento e otimismo no mercado de construção civil, o consumidor baiano voltou a depositar confiança no investimento imobiliário.

Isto faz com que o setor esteja em aquecimento neste primeiro semestre de 2020 e traga bastante possibilidades de investimentos para quem deseja fazer boas apostas na aquisição de um primeiro imóvel ou, ainda, deseje começar a planejar a compra da casa própria.

Indiferentemente do que o levar a querer investir em imóveis na cidade de Salvador, é importante ter em mente que o sucesso dos investimentos imobiliários reside em obter lucros. Os ganhos podem ser obtidos com um fluxo mensal de dinheiro ou com a venda da propriedade.

Se você tem dinheiro economizado e deseja investir em imóveis, este post irá lhe dar algumas dicas para que você possa fazer seu investimento valer a pena. Acompanhe!

Analise a propriedade em que você deseja investir

Antes de investir em imóveis, visando lucrar com aluguel, como o de um apartamento para alugar em Salvador, é necessário conhecer o imóvel que você pretende comprar, levar em consideração fatores como localização, preço, estado do imóvel, necessidade de reparos ou remodelações, manutenção necessária, impostos a serem pagos, Crédito necessário para comprar o imóvel e, acima de tudo, a possibilidade de venda ou aluguel do imóvel a um preço que justifique o investimento.

Aproveite as oportunidades atuais do mercado

O momento ideal para investir em imóveis depende de vários fatores, desde política e economia (no nível mais global) até a situação particular de uma família. Você sempre pode adquirir um imóvel, como por exemplo uma oportunidade encontrada em anúncios de casas à venda em Salvador por um valor muito mais baixo se fizer uma boa oferta. Os imóveis baixam o preço por vários motivos, mas o principal é a falta de demanda.

Encontre um aliado para o seu investimento

Embora seja verdade que você precise tirar proveito de algumas oportunidades oferecidas pelo mercado, também é bom que você tenha pessoas especializadas ao seu lado, como portais seguros e confiáveis. No vive1.com, você pode publicar qualquer propriedade e comprar, vender ou arrendar mais rapidamente. Encontre a casa, apartamento, local ou terra dos seus sonhos a partir do seu computador, tablet ou telefone! Hoje em dia, usar a internet para encontrar ofertas de imóveis é algo muito rápido, fácil e seguro – desde casas, apartamentos, a terrenos à venda em Salvador, em bairros com condomínio fechado, por exemplo.

Aguarde um tempo prudente

Especialistas do setor imobiliário recomendam esperar um tempo adequado antes de vender um imóvel que você acabou de comprar por pelo menos dois anos. Para que o valor seja apreciado, é necessário ser paciente. Lembre-se de que é um investimento a longo prazo.

Alugue e ganhe uma renda mensal

A situação econômica do país, somada aos altos requisitos para a contratação de um empréstimo, dificulta a ideia de comprar um imóvel. Portanto, considerando que você precisa esperar dois anos para colocá-lo à venda, uma boa ideia é alugá-lo nesse meio tempo. Você receberá uma renda mensal naquele momento, evitará pagar por serviços e poderá continuar economizando para novos investimentos no setor. Se suas possibilidades de investimento não permitem comprar uma casa nova, mas uma usada, é importante que você coloque essas dicas em prática.

Estude muito bem o imóvel que deseja adquirir

Ao comprar um imóvel, é comum revisar certos aspectos, como instalação de luz, gás, torneiras, etc. Para esta prática, é necessário adicionar a medição de salas, corredores e terraços para ver se coincide com o total de metros quadrados oferecido pelo proprietário. Também é aconselhável fazer várias visitas em diferentes momentos do dia. Isso mostra se a casa é clara ou escura, se é barulhenta em determinados momentos ou se os vizinhos são irritantes.

Além do mais,converse com os vizinhos. Os detalhes que os vizinhos podem dar também são importantes; portanto, em uma das visitas, você pode perguntar se há algum problema com a casa que deseja adquirir. Há casos em que um apartamento é muito barato por um motivo: há pessoas irritantes na propriedade ou situações semelhantes. É importante descobrir antes que seja tarde demais.

Faça uma pesquisa no registro de propriedades. Quando o comprador decide sobre uma casa, mesmo antes de tomar a decisão, ele deve ir ao Registro de Imóveis para obter informações sobre a propriedade e as cobranças que podem ocorrer na propriedade.

Este passo é essencial. Mesmo no caso de pessoas conhecidas ou se a venda é feita em uma pequena cidade onde a confiança prevalece. Antes de tudo, você deve verificar se a rua, o número e os metros quadrados correspondem ao que o proprietário vende. Em seguida, deve-se verificar que o número de proprietários é o declarado pelo vendedor.

Se for um casamento, ambos devem assinar a venda, como acontece se a casa pertencer a vários irmãos. É um extremo em que muita cautela deve ser tomada, pois se um dos coproprietários não concordarem com a venda, o comprador encontrará uma casa que não é possível de ser adquirida. Esteja atento!

Além do mais, investigue dívidas no edifício ou no condomínio. Outra das verificações que devem ser feitas antes do avanço do dinheiro é que o proprietário da casa está atualizado sobre os pagamentos das alíquotas. Para fazer isso, você deve conversar com o administrador ou o conselho de administração. Caso contrário, as dívidas podem recair sob o comprador seguinte. Então esteja atento a este detalhe bastante importante!

Somente levando em conta estas dicas, você poderá fazer seu investimento imobiliário com cautela e evitar muita dor de cabeça no futuro!

Agora que você conheceu um pouco mais a dinâmica de investimentos e sabe que o momento atual é oportuno para a aquisição de imóveis na cidade de Salvador, não deixe de compartilhar este post em suas redes sociais e marcar seus contatos. Certamente, algum deles pode estar precisando deste tipo de informação neste exato momento!