EUNÁPOLIS | Moto tomada em assalto de mototaxista itamarajuense é abandonada

A motocicleta tomada num assalto nas primeiras horas desta segunda-feira (24) foi recuperada no município de Eunápolis.

No final da manhã, pessoas mantiveram contato com a vítima informando a localização onde a moto havia sido abandonada, prontamente o proprietário notificou as autoridades e colegas sobre a recuperação, destinando assim ao município na tentativa de reaver o bem levado de forma violenta.

O bandido conseguiu fugir, no entanto, a motocicleta não apresentava avarias.

O profissional utilizou as redes sociais para notificar aos colegas e familiares sobre a recuperação, mas também agradeceu ao empenho de todos.

Essa é a segunda motocicleta tomada em assalto num prazo inferior a uma semana e recuperada na mesma cidade. As autoridades deverão intensificar as ações.