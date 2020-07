Governo da Bahia envia 473 mil máscaras para 50 municípios do interior

O Governo do Estado, através da força-tarefa coordenada pelas secretarias do Planejamento (Seplan), de Desenvolvimento Econômico (SDE) e de Desenvolvimento Rural (SDR), enviou nesta quarta-feira (15) 313.000 máscaras reutilizáveis de tecido e TNT para 45 municípios localizados nas regiões Oeste e Chapada Diamantina e do Território de Identidade Piemonte do Paraguaçu. Também foram destinadas 160 mil máscaras para os Núcleos Territoriais de Educação de Itapetinga, Caetité, Vitória da Conquista, Santa Maria da Vitória e Macaúbas.

As máscaras foram adquiridas junto a 603 associações, cooperativas e empresas habilitadas para a produção de mais de 12 milhões de unidades. “Desde o início da pandemia do coronavírus, o governo vem distribuindo amplamente as máscaras, como forma de ampliar a segurança da população, ao tempo em que a produção delas gera renda para milhares de pessoas em toda a Bahia”, destacou o secretário estadual do Planejamento, Walter Pinheiro.

Os municípios que vão receber as máscaras na região Oeste são: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Angical, Baianópolis, Buritirama, Catolândia, Cotegipe, Cristópolis, Formosa do Rio Preto, Mansidão, Riachão das Neves, Santa Rita de Cássia, São Desidério e Wanderley.

Já os municípios da Chapada Diamantina que vão recepcionar as máscaras são: Gentio do Ouro, Souto Soares, Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Bonito, Ibicoara, Iramaia, Iraquara, Itaetê, Jussiape, Lençóis, Marcionílio Souza, Morro do Chapéu, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas e Wagner.

No Território Piemonte do Paraguaçu, as máscaras serão destinadas para os seguintes municípios: Boa Vista do Tupim, Iaçu, Ibiquera, Itatim, Lajedinho, Macajuba, Rafael Jambeiro, Ruy Barbosa e Santa Terezinha.

O Governo do Estado executa a distribuição das máscaras diretamente para municípios e secretarias, para uso nas unidades de saúde e para a população, sendo vedada a vinculação e utilização política na entrega.

FONTE | Foto: Ascom Seplan

Assessoria de Comunicação

Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia