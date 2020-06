ITAMARAJU | 43ª CIPM emite nota pública à população sobre o “Zap Denúncia”

O Comando da 43ª Companhia Independente de Polícia Militar informa à população de Itamaraju e de Jucuruçu, municípios que integram a área de responsabilidade territorial da unidade, que o “Zap Denúncia” da 43ª CIPM teve o seu número alterado para (73) 99861-0065.

Recomenda-se que as pessoas salvem o novo número na agenda telefônica, bem assim o número do “Disque Denúncia” – (73) 3294-5880, com o objetivo colaborarem na prevenção e combate ao crime nas referidas cidades.