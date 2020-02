ITAMARAJU | 43ª CIPM recupera três motocicletas com restrição de furto e roubo

Em resposta aos furtos e roubos de motocicletas que vinham ocorrendo em Itamaraju, a Major Kelly Ravani, comandante da 43ª CIPM, realizou uma operação ao longo da quarta-feira (05), que culminou na recuperação de três motos com restrição de furto/roubo, no município de Itamaraju.

A primeira motocicleta foi recuperada em um dos pontos de blitz da operação, que foi realizada no final da manhã, nas principais vias da cidade, sendo apreendido o veículo Honda/CG 150 Fan, cor vermelha, placa NZT-7281, licenciado no município de Teixeira de Freitas, com restrição de furto/roubo.

A segunda motocicleta foi localizada no Distrito de São Paulinho, onde após denúncia, uma guarnição deslocou-se, no final da tarde, até o local informado, encontrando o veiculo Honda/CG 125 Fan ES, cor vermelha, sem placa, de numeração de motor JC41E2E001432, escondido em um matagal, este que após consulta verificou-se tratar do veículo de placa OVI- 9238, licenciado no município de Vitória-ES, também com restrição de roubo.

Já no início da noite, a mesma guarnição, ao realizar rondas pelo referido Distrito, recuperou a terceira motocicleta, estacionada em uma das vias, não sendo possível identificar o seu proprietário. Tratou-se do veículo Honda/CG 160 Fan ESDI, cor preta, sem placa, de chassi nº PC2KC2200GR016240, que foi identificado como sendo o veículo de placa éPJT-9608, licenciado no município de Itamaraju-BA, com restrição de furto.

Os três veículos recuperados foram conduzidos ao pátio da 43ª CIPM/Itamaraju é na manhã desta quinta-feira (6) foram apresentados à Delegacia Territorial de Itamaraju, para que os seus proprietários possam reavê-los.

Fonte | 43ª CIPM