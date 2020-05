ITAMARAJU | Ação conjunta de órgãos municipais, com o apoio da Polícia Militar, fecha bares no interior

Na tarde deste sábado (16), prepostos da Secretaria de Finanças e da Secretaria de Saúde, com o apoio de guarnições da 43ª CIPM/Itamaraju e da CIPPA/Porto Seguro, realizaram ações no interior de Itamaraju, com vistas à efetivação do cumprimento do Decreto Municipal, que adotou medidas na prevenção da Covid-19.

Além do trabalho de conscientização, no sentido de evitar aglomeração, reforçar a necessidade do uso da máscara e de ficar em casa, as equipes determinaram, a exemplo do quem ocorrendo na cidade, o fechamentos de bares que estavam funcionando, contrariando a proibição prevista no decreto municipal.

As ações foram realizadas nos distritos de Pau D’Alho, Nova Alegria e Nova Esperança, e serão estendidas, nos próximos dias, aos demais distritos do município. Outras equipes estarão atuando também na sede, adotando as medidas legais previstas para os casos de desobediência das normas das autoridades sanitárias, nesse período crítico da pandemia, em que houve um aumento dos casos da Covid-19 no município.