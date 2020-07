ITAMARAJU | Casos de coronavírus continuam crescente no município

Vinte e quatro (24) testes confirmaram positivos para coronavírus, foram informações atualizadas no boletim desta segunda-feira (06), da Secretaria de Saúde de Itamaraju.

O comunicado alaga os números que passam a somar 657 contaminados pelo COVID-19.

As pessoas recuperadas chegam a 475 e com 07 pacientes internados na unidade hospitalar do município.

Desde o início da pandemia 14 pessoas morreram, após confirmada a infecção pelo COVID-19.

Medidas são constantemente informados e orientados, para que as pessoas possam prevenir ou evitar a contaminação. Mas alguns preferem ignorar os riscos.