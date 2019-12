ITAMARAJU | Corpo é localizado no interior do município

Familiares reconheceram o corpo de Paulo Dias (42 anos), encontrado morto durante está quarta-feira (25) feriado natalino as margens do córrego do Cascorado, região pertencente ao município de Itamaraju.

O corpo estava numa pedra a poucos metros da ponte que leva ao popular córrego do Ouro, mas não possuía sinais de violência. Populares notificaram as autoridades policiais que orientou na remoção do corpo.

Testemunhas relataram que a vítima foi visto sozinho, tomando o destino, onde teria sido localizado.

No Instituto Médico Legal (IML) o corpo passou por exames periciais e um lado deverá descartar morte causada por algum tipo de violência. As autoridades ainda tentam identificar se a vítima ingeriu algum tipo de substância com teor alcoólico.