ITAMARAJU | Igrejas do município passam por desinfecção

Com o objetivo de garantir maior segurança contra a pandemia do COVID-19, onde muitos fiéis voltaram a frequentar as igrejas, a Secretaria Municipal de Saúde por meio do setor de Vigilância Sanitária realizaram a desinfecção de 10 templos da Igreja Pentecostal Ungida de Itamaraju.

Uma equipe de profissionais com roupas de proteção, esteve limpando o interior e exterior das igrejas. Bancos, púlpitos, microfones, instrumentos musicais e diversos outros ambientes das unidades também foram desinfectados.

Além da limpeza, cada templo passa controlar o número de fiéis nos cultos, obedecendo ao distanciamento adequado durante a programação de seus cultos, estipulados pela direção de cada ministério, como também disponibilizam álcool em gel nas entradas.

A ação iniciou nas Igrejas Pentecostal e outras denominações receberão os mesmos cuidados nos próximos dias.