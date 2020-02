ITAMARAJU | Vem aí o Casamento Comunitário, Inscrições abertas até Março

O Cartório de Registro Civil anunciou uma nova edição do Casamento Comunitário do município de Itamaraju, que acontecerá no próximo mês de Maio.

A ação social é realizada em parceria com empresários, colaboradores, órgãos e comerciantes do município, tendo o objetivo de promover a regularização jurídica de casais, que por circunstâncias adversas não tiveram oportunidade de oficializar sua união.

Contudo, ao longo de algumas edições o evento promovido pelo cartório com a presença de um juiz de paz, reuniu algumas centenas de casais num local ornamentado para a ocasião, incluindo a participação de amigos e familiares dos noivos.

O oficial do cartório MAURO PEREIRA DA SILVA informou que as inscrições iniciaram no dia 17 de Fevereiro e serão finalizadas no próximo dia 31 de Março. No entanto, a cerimônia dos casamentos ainda não possui data definida.

Todos os interessados deverão comparecer a sede do Cartório Civil, na Rua Princesa Isabel, número 90, no Centro, portando toda documentação necessária para a entrada dos proclamas.

Mauro afirma que o cartório funciona integrado ao Sistema da Central de Registro Civil “CRC” que permite pedir certidão de nascimento, casamento, óbito de qualquer lugar do país.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A HABILITAÇÃO DO CASAMENTO

Certidão de nascimento dos noivos atualizada até 03 meses; Obs: Se viúvo (a) ou divorciado (a), certidão atualizada com averbação.

Xerox do comprovante de endereço, identidade e CPF dos noivos.

Duas testemunhas maiores de idade, portando a Xerox da identidade.